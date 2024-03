Polovica ginekologov zavrača opravljanje splava

Silvia Casalino je lezbična aktivistka, univerzitetna učiteljica in filmska ustvarjalka z magisterijem iz vesoljskega inženirstva. Prejšnji teden se je skupaj z aktivistkami iz vse Evrope mudila v Ljubljani ob začetku kampanje My Voice, My Choice – Moj glas, moja odločitev.