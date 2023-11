Setveni koledar – november 2023

Zaradi visokih temperatur in padavin v zadnjih tednih so naši vrtovi november dočakali zeleni, z odpadlim listjem se zares še spopadli nismo, tisti, ki so načrtovali obnovo sadovnjaka s sajenjem novih dreves, pa bodo morali zaradi obilno namočenih tal počakati, da se ta osušijo, podobno je s sajenjem česna in okrasnih čebulnic. Resda so jesenske setve vrtnin pri kraju, a ker je bila topla jesen ugodna za solatnice, bomo te lahko pobirali še krepko v zimo.

