Setveni koledar − januar 2024

Januar je za večino ljubiteljski vrtnarjev nekakšna mrtva sezona. Zaradi vremena in povodnji v zadnjem letu je zdaj primeren čas za načrtovanje morebitnih sprememb. Na temperature, količino padavin in neurja sicer ne moremo vplivati, lahko pa se začnemo prilagajati. Bi morda del pridelovalnih gredic nadomestili z visokimi gredami, ki niso izpostavljene poplavam, na pomlad pa v njih prej pridelamo solatnice? Bi za del vrta uredili preprost kapljični namakalni sistem, ga nadkrili s protitočno mrežo ali pa nezračno tendo nad podaljškom terase nadomestili z obraščeno pergolo? Časa je dovolj, da se poučimo o osnovah in čim več naredimo sami.

