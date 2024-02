Setveni koledar – februar 2024

Ker je bila doslej zima v pretežnem delu Slovenije, z izjemo dveh krajših mrzlih obdobij, nadpovprečno topla, si za vrtove ne želimo prehitre otoplitve. Ta bi prehitro prebudila trajne rastline, vremenska nihanja, kakršnim smo na prehodu v pomlad priča v zadnjih letih, pa bi prizadela trajne rastline. Bodimo pozorni, da te ob pomanjkanju padavin ne bi trpele zaradi suše. Lepe dni izkoristimo za ta čas priporočena opravila. Med njimi so denimo rezanje odmrlih delov trajnic, sajenje sadnega drevja, če bodo tla odmrznjena, odvzem vzorca za analizo tal, proti koncu meseca okopavanje prezimnih vrtnin in setve prvih vrtnin ter enoletnih in dvoletnih cvetic za sadike.

