Šest korakov za srečen odnos

Srečen odnos ni samoumeven in vsak par poskuša najti način do svoje sreče, a obstaja nekaj univerzalnih korakov, ki vam lahko olajšajo pot do tja. Več ko vam jih uspe narediti, večje zadovoljstvo lahko najdete v odnosu.

Podpora

Pomembno je, da partnerja podpirata drug drugega v velikih in majhnih stvareh, pa čeprav se vedno ne strinjata. A podpora partnerja je malodane obvezna, tudi ko je težko, saj le tako lahko rasteta in se razvijata – skupaj in vsak posebej.

Pometanje pod preprogo lahko pripelje do zamer. FOTO: Getty Images

Opravičilo

Dlje ko boste odlašali z opravičilom, težje vam bo, in tako iz muhe nastane slon. Pogosto ljudje samo zamahnejo z roko in upajo, da bo stvar pozabljena ali se bo uredila sama od sebe, a pometanje pod preprogo pripelje do zamer, ki slej ko prej slabo vplivajo na odnos. Opravičilo je nujno, da se »razčisti zrak«, spelje pogovor in se stvari premaknejo z mesta.

Meje

Povsod je treba znati postavljati meje, tudi ko gre za širšo družino ali prijatelje. Lepo je, da z njimi delite svoje veselje, pomisleke in težave, a ko se je treba odločati, se odločajte z lastno glavo in srcem. Zahvalite se za nasvet in dobre želje, uberite pa tisto pot, za katero vi čutite in mislite, da je prava, ne drugi.

Uspešna zveza ni nekaj samoumevnega. FOTO: GULIVER/Getty Images

Cilji

Partnerja sta lahko popolnoma različna in imata tudi drugačne osebne cilje, a ravno te razlike ju lahko združijo, da najdeta skupni imenovalec. Pri tem jima kljub razlikam lahko pomagajo vrednote, ki jih delita in na podlagi katerih je lažje izbirati cilje, ki bodo obema prinesli korist in užitek.

Kritika

Ljudi vedno kaj moti pri drugem, zato je še toliko bolj pomembno, da ste strpni. Za kritiko je vedno čas, a na dolge proge je nenehna kritika mučna in utrujajoča, poleg tega pa vam preprečuje, da bi v partnerju videli tudi druge, pozitivne lastnosti, ki si jih morda sploh ne upa več pokazati. Če nekdo stori nekaj, kar vam ni všeč, ne pomeni, da ga morate pribiti na križ, ampak se o svoji jezi in razočaranju raje pogovorite.