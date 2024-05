Sesekljan sendvič z našega tiktoka, ki si ga boste zaželeleli za zajtrk, kosilo in večerjo

Nismo vam še povedali, da nas odslej lahko spremljate tudi na tiktoku TUKAJ, kjer že delimo slastne ideje. Preverjali bomo recepte, ki so obnorele množice po svetu, zaupali pa vam bomo tudi kaj novega iz sveta gastronomije in kulinarike. Pa začnimo z napotki za italijanski sendvič, v katerega stlačimo nasekljane sestavine, za katere si zamislimo, da bi pričarale nam všečen okus.

Kar pa je najboljše: nemogoče je, da bi bil takšen nadev suh, prav tako z vsakim grižljajem zajamemo popolno razmerje vsega.

Elementi sesekljanega sendviča

Mesnine: suha salama, pršut, slanina, šunka, mortadela ...

Siri: mocarela, gavda, čedar, burrata ...

Zelenjava: solata, rukola, čebula, paradižnik, paprike, kumare, kisle kumarice ...

Za okus: majoneza, pesto, olje, kis, sol in poper, zelišča in začimbe

Kruh: bageta, čabata, rezine kruha z drožmi …

Kako ga naredimo?

Sestavine, kot so zelenjava, sir in mesnine zložimo na kupček, nato pa potrebujemo zares oster nož, s katerim vse skupaj nasekljamo. Dodamo sestavine za okus, npr. oljčno olje, majonezo, vložene kapre, in ponovno vse skupaj malce nasekljamo in premešamo. Nadev obdamo z izbranim kruhom, ki ga lahko najprej malce popečemo, da preprečimo, da bi bil razmočen. Pomaga tudi, da kruh namažemo z maslom, saj bo maščoba preprečila, da bi se vlaga vpila v kruh. Najbolje, da jed ponudimo takoj.

Brina Robinik Kobal, ki je naša nova sodelavka, se je odločila, da za tiktok pripravi različico s pršutom, rukolo, mocarelo, pestom oljčnim oljem, solo in poprom in balzamičnim kisom. Priznala je, da sprva nastane packarija, a ko kruh nadevamo, dobimo najbolj ogromen, okusen in sočen sendvič, ki nas ne pusti lačnih ust.

