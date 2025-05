Sesalnikov ne zanemarjajmo, so najpomembnejši pripomoček v vsakem domu

Ob vseh mogočih orodjih in pripomočkih, ki jih uporabljate pri čiščenju doma, od gobic, krp in rokavic do metel in še česa, je z naskokom najpomembnejši sesalnik. Ta izum je prihranil nemalo časa in močno olajšal čiščenje, zaradi izboljšane tehnologije pa je na voljo vse več učinkovitih naprav in modelov v različnih kategorijah: žični, brezžični, pokončni, robotski, ciklonski (brez vrečke), parni ...

Majhni stekleni delci se lahko zataknejo v cevi ali motorju in resno poškodujejo vašo napravo.

Vsak sesalnik lahko ob pravilni negi zdrži leta in leta, vendar pa ljudje počnejo marsikaj, zaradi česar se lahko pokvarijo hitreje, od nemenjave vrečk in filtrov do nečiščenja posod. Med najpogostejšimi napakami, ki jih delamo mnogi, je sesanje razbitega stekla; čeprav je to morda najhitrejši in pogosto najbolj priročen način za odpravo nereda, je to najslabše, kar se lahko zgodi vaši napravi. Majhni stekleni delci se lahko zataknejo v cevi ali motorju in resno poškodujejo sesalnik. Raje uporabite dobro staro smetišnico in metlo. Posesati ni priporočljivo niti drugih ostrih ali koničastih predmetov, ki bi lahko poškodovali notranjost sesalnika.

Pomembno vzdrževanje

Naslednja stvar, ki je pomembna, je ekspresno sesanje v naključnih smereh. Veliko bolje je počasno in enakomerno premikanje po določenem delu površine. Pri preprogah začnite na enem robu in sesalnik počasi potiskajte v ravni črti. Tako boste razkrili tudi tisto umazanijo, ki je skrita in se nabira v vse večjih kupčkih. Nato sesalnik počasi povlecite nazaj in nadaljujte nekje na polovici prejšnje linije sesanja ter ponavljajte, dokler površina ne bo povsem čista.

Enkrat na mesec očistite tudi filter.

Pomembno je preveriti, ali je naprava nastavljena za površino, ki jo čistite. Večina sesalnikov ima običajno samo eno nastavitev, obstajajo pa tudi dražji, ki imajo različne možnosti, denimo za trda tla, preproge ...

Strokovnjaki priporočajo, da nikoli ne preskočite vzdrževanja, saj je to najboljši način za ohranjanje sesalnika v odličnem stanju. To pomeni, da po vsakem čiščenju izpraznite posodo za prah, enkrat na mesec očistite filter in preostale dodatke. Filter izvlecite ter s tapkanjem ali krtačenjem odstranite prah. Po potrebi ga sperite pod vodo oziroma ga očistite z nekaj dodanega sredstva za pomivanje posode. Preden ga namestite nazaj, mora biti filter popolnoma suh, zato ga pustite, da se suši vsaj 24 ur.

Ko se sesalnik pokvari, najbrž večina pomisli, da je napočil čas za novega. Ker pa trgovci včasih ponujajo zamenjavo za stare naprave, ga ni smiselno takoj zavreči.

Robotski sesalniki so izjemno priljubljen pripomoček. FOTO: Eternalcreative/Getty Images