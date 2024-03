Sejem Dom 2024: V znamenju varnosti in energijske učinkovitosti

Danes se na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani odpira 62. sejem Dom, ki z več kot 300 podjetij iz 24 držav predstavlja storitve in izdelke, sistemske rešitve in napredne tehnologije za gradnjo, urejanje in opremljanje doma. Razstavni program sodelujočih podjetij pod sloganom Brezskrbno gradim svoj dom si bodo obiskovalci lahko ogledali do nedelje, 10. marca, vse dni bo potekal tudi program strokovnih predavanj in brezplačnih individualnih strokovnih svetovanj.

