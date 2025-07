Sedem zanesljivih znakov, da bo zakon trajal

To najbolj škodi sreči parov

Intimna zveza je med najpomembnejšimi odnosi, ki jih tkemo v življenju, in vsak si želi, da bi bila polna ljubezni, razumevanja, povezanosti in sreče. Dobro pa je vedeti, da jo nekateri dejavniki lahko hitro speljejo na napačno pot. Največkrat so to dejanja, s katerimi pari povsem nevede in nehote škodijo odnosu.