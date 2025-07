Sedem nenavadnih stvari o vagini, ki so v resnici popolnoma normalne

Velikokrat gre v pogovoru s prijateljicami ali celo ginekologom težko z jezika negotovost glede nožnice in njenega zdravja. A skrbi je najbolje zaupati zdravniku, ki lahko pomiri, ali, če je treba, pripravi načrt zdravljenja

Portal Self pa je povzel izkušnje ginekologov, ki so razkrili najpogostejše dileme svojih pacientk glede vagine.

Dolgi ali neenakomerni sramni ustnici

To je ena najpogostejših skrbi, s katerimi se srečujejo ginekologi. Notranje sramne ustnice so del zunanjega ženskega spolovila. Po besedah Mary Jane Minkin, klinične profesorice ginekologije na univerzi Yale je razlog za to skrb med drugim v razmahu depilacije, saj ženske zaradi odstranjevanja dlak lažje opazijo, da njihove ustnice ne izgledajo enako kot pri drugih.

Ginekologinja Sherry Ross iz Kalifornije dodaja, da ima pri tem pomembno vlogo tudi pornografija:

»Tako kot ni dveh enakih ušes ali nosov, tudi dve vagini nista enaki, vsaka pa je, ne glede na obliko in velikost sramnih ustnic, normalna.«

FOTO: Gettyimages

Običajno so notranje sramne ustnice dolge med 2,5 in 5 centimetrov, lahko so tudi večje ali manjše, vse to je povsem normalno. Kirurški posegi pridejo v poštev le, če ustnice povzročajo bolečine, otekajo, ali ovirajo pri športu in vsakdanjih dejavnostih. Minkinova pa pravi:

»V 40. letih prakse še nisem srečala ženske, ki bi ji zares priporočila kirurški poseg.«

Različna barva sramnih ustnic

Barva notranjih ustnic ni nujno enaka preostalemu delu spolovila, kar je povsem običajno.

Če pa se pojavi nenadna rdečina ali vnetje, to lahko pomeni draženje ali okužbo, zato je v takih primerih priporočljivo obiskati zdravnika.

Spremembe v količini izcedka

Vaginalni izcedek pomaga ohranjati čistočo in naravno vlažnost nožnice. Količina in videz izcedka se zaradi hormonskega cikla, kontracepcije, spolne aktivnosti in prehrane čez mesec spreminjata.

Gost izcedek, podoben beljaku, ali nekoliko gostejši, je običajen. Če pa postane sirast, zelenkast ali rumenkast z neprijetnim vonjem, lahko kaže na okužbo (bakterijska vaginoza ali klamidija).

Če vse skupaj spremljajo srbečica, draženje ali pekoč občutek, obiščite zdravnika.

FOTO: Gettyimages

Majhne izbokline in akne

Različne žleze okoli vagine (znojnice, Bartholinove žleze) se lahko zamašijo in povzročijo ciste, ki so lahko boleče ali neboleče. Pogoste so tudi izbokline zaradi britvic ali vraščenih dlak, ki se lahko pojavijo med nogami ali nad klitorisom.

»Te izbokline, podobno kot mozolji na obrazu, nastajajo in izginevajo,« pravi Rossova.

Nekatere pa so lahko znak herpesa ali HPV-ja, zato, če vas bolijo ali srbijo, obiščite zdravnika.

Nenavaden izcedek med menstruacijo

Krvni strdki med menstruacijo so popolnoma normalni. Pojavijo se, ko kri izteka hitreje, kot lahko telo prepreči njeno strjevanje.

Če pa morate vložek ali tampon menjati pogosteje kot vsakih 60 minut, je to že znak močne krvavitve, pri kateri se priporoča zdravniški pregled.

Vagina brez izrazitega vonja

»Vagina naj diši kot vagina, ne kot cvetlični vrt,« pravi Minkinova.

Vsaka ima svoj specifični vonj. Dokler ne spominja na nekaj gnilega ali drugače sumljivega, je vse v redu. Obe zdravnici odsvetujeta uporabo dišečih mil in razpršil, saj lahko porušijo pH in povzročijo infekcije.

Če vam karkoli vzbuja dvom, se posvetujte z zdravnikom.

FOTO: Gettyimages

Potreba po lubrikantu med spolnim odnosom

Čeprav se vagina med vzburjenjem navlaži sama, to ni vedno dovolj in popolnoma normalno je, da včasih potrebujete pomoč v obliki lubrikanta.

Pomembno je, da uporabljate lubrikante, namenjene za vaginalno uporabo, in se ne obremenjujete s tem, kajti to ne pomeni, da z vami kaj ni v redu.