Sedem napak, ki vodijo do razhoda

Razhodi so del življenja, a čeprav se z njimi vsaj enkrat sreča približno 75 odstotkov oseb, je vendarle mogoče zmanjšati verjetnost zanje.

In sicer tako, da se partnerja izogibata sedmim usodnim napakam, ki sicer odnos pripeljejo do žalostnega konca.

Katerim, opozarja Bright Side.

Premalo komunikacije

Kakovostno preživljanje skupnega časa in odkrita komunikacija sta zelo pomembni za odnos.

Pari, ki se tega zavedajo in to upoštevajo, so v zvezah srečnejši in zadovoljnejši, saj delijo izkušnje, ki jih zbližujejo in odkrito prepovedujejo o svojih čustvih, pa tudi težavah in nestrinjanju.

Pomanjkanje komunikacije je eden najpomembnejših razlogov za razhod.

Jemanje partnerja za samo po sebi umevnega

Velika nevarnost za zvezo predstavlja dejstvo, da mnogi na partnerja začno na določeni točki gledati kot na samo po sebi umevnega in prenehajo ceniti njegov doprinos k zvezi in skupnemu življenju.

Raziskave so pokazale, da ljudje pogosto končajo odnos, ker se v njem ne počutijo dovolj cenjene, spoštovane in upoštevane.

FOTO: Shutterstock

Nespoštovanje osebnih meja

V zvezi se lahko zgodi, da namesto jaz in ti ostane samo še midva. S tem se porušijo meje, ki ločujejo dve odrasli osebi, osebni prostor dveh posameznikov je ogrožen.

Ne glede na to, da ste v zvezi, vsak potrebuje trenutke in aktivnosti, ki ohranjajo njegovo lastno identiteto. Če tega ni, je odnos na dolgi rok pod vprašajem.

FOTO: Shutterstock

Pomanjkanje skrbi zase

Vsi se spreminjamo, a to ne pomeni, da je treba, ko spoznate partnerja, prenehati skrbeti zase.

Ne samo z vidika zunanjega videza, temveč tudi z vidika zdravja in počutja.

Prikrivanje ranljivosti

Ranljivost omogoča tesen odnos z drugimi.

Prikrivanje ranljivosti pomeni ne zaupati sočloveku in pred njim skrivati pravi jaz, kar ni dobra popotnica za uspešno zvezo.

Nizko samospoštovanje

To je velika grožnja razmerju. Ljudje z nizkim samospoštovanjem se pogosto bojijo zavrnitve in naredijo vse, da bi se zaščitili.

Ne verjamejo, da so dovolj dobri za svojega partnerja in ne verjamejo, da jih partner lahko resnično ljubi, iz česar pogosto izvira ljubosumje, ki ogroža odnos.

Izogibanje konfliktom

Izogibanje konfliktu ne pomeni graditi skladne zveze, temveč pomeni ogrožati odnos. S tem namreč prikrivate prava čustva ter ignorirate svoje potrebe, kar na dolgi rok vodi v frustracije, tae pa v nerešljive težave.

FOTO: Shutterstock

Konflikti so del vsake zveze in spodbujajo komunikacijo ter omogočajo reševanje težav. Seveda, kadar ostajajo v mejah spoštljive komunikacije.