Sedem dokazov, da je orgazem ženska pravica

Kljub temu se mnoge ženske še vedno niso v celoti povezale s svojim užitkom ... zaradi sramu, tabujev, napačnih prepričanj ali preprosto zaradi pomanjkanja informacij.

Zakaj je ženski užitek pomemben?

Ker prinaša številne koristi na zdravje in počutje. Kaj vse zmore?

Izboljšuje počutje

Med orgazmom telo sprosti pravi koktajl hormonov: dopamin za občutek nagrade, endorfine za zmanjšanje stresa, oksitocin za občutek povezanosti, serotonin za boljše razpoloženje in prolaktin za občutek zadovoljstva.

Ta kombinacija hormonov izboljša počutje. Poleg trenutne evforije lahko redni orgazmi pomagajo tudi v boju proti tesnobi in depresiji ter izboljšajo splošno duševno zdravje.

FOTO: Gettyimages

Za boljši odnos s svojim telesom

Pot do orgazma pomeni tudi boljše poznavanje svojega telesa, kar je ključno za zdravo spolnost in boljšo komunikacijo s partnerjem.

Če se v svojem telesu počutite dobro, se tudi lažje zavedate morebitnih sprememb ali zdravstvenih težav, saj veste, kaj je za vas normalno in kaj ni običajno.

Za tesnejši odnos s partnerjem

Doseganje orgazma ni tekmovanje in ne edini cilj seksa, a lahko poglobi čustveno povezanost.

Oksitocin in prolaktin, ki se sprostita med njim, krepita zaupanje in občutek ljubezni. Če znate jasno povedati, kaj vam ustreza (in kaj ne), to povečuje intimnost, ki je temelj vsake zdrave zveze.

Za dober spanec

Orgazem lahko pomaga pri sprostitvi, umirjanju misli in pomaga lažje ter hitreje zaspati.

Zvišana raven serotonina in melatonina po orgazmu pripomore h globljemu in kakovostnejšemu spancu.

FOTO: Gettyimages

Za močno in zdravo telo

Med orgazmom pride do ritmičnega krčenja mišic medeničnega dna, to so mišice, ki podpirajo maternico, mehur in črevesje ter so pomembne tudi za spolno funkcijo.

Redni orgazmi so, podobno kot Keglove vaje naraven trening teh mišic, ki, kadar so močne in elastične, lahko:

zmanjšajo tveganje za uhajanje urina

izboljšajo naravno vlažnost nožnice

okrepijo intenzivnost in prijetnost orgazma

zmanjšajo bolečino med spolnim odnosom

Zdrave mišice medeničnega dna pripomorejo tudi k hitrejšemu okrevanju po porodu, preprečevanju prolapsa maternice in celo k boljši drži telesa.

Za lajšanje bolečine

Orgazmi lahko zmanjšajo bolečino. Oksitocin in endorfini delujejo kot naravni analgetiki.

Nekatere ženske poročajo o blaženju menstrualnih krčev, glavobolov in celo migren.

Za lepo kožo in mladosten videz

Orgazmi spodbujajo prekrvavitev, znižujejo raven kortizola (hormona stresa) in povečajo proizvodnjo kolagena.

Estrogen, ki se poveča ob spolnem vzburjenju, pomaga koži, da ostane elastična, navlažena in odporna proti gubam.

FOTO: Gettyimages

Orgazem je pravica, ne privilegij

Po raziskavah redno doživlja orgazem le ena od treh žensk, medtem ko ga kar 90 odstotkov heteroseksualnih moških okusi pri vsakem spolnem odnosu. Moški orgazem ima evolucijsko funkcijo in je zato temeljito raziskan, sprejet in pogosto javno obravnavan, medtem ko je ženski je še vedno pogosto prezrt, neraziskan ali celo tabu.

Zato je čas, da sebe postavimo na prvo mesto in se vprašamo: zakaj je žensko zadovoljstvo še vedno manj pomembno, opozarja Zadovoljna.hr.