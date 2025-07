Šarklji niso le za veliko noč, v tej slovenski vasi so jih slavili sredi poletja

Ob dnevu državnosti in sočasnem prazniku Krajevne skupnosti Bučka so tam pripravili tradicionalni sejem. Bučka je imela namreč v davnih časih pravico do petih letnih sejmov, kar je bilo za prebivalke in prebivalce izrednega pomena. Tam so trgovali in mešetarili, poleg tega je bila to priložnost za zabavo in druženje. Istočasno so potekala žegnanja pri štirih cerkvah bučenske fare. Sejmi so bili tako za Matijevo žegnanje, ob kresu, na sv. Jurija, Mihaela in Martina.

Bila je že 21. šarkeljada na Bučki.

Tudi letos so na Bučki pripravil rokodelsko-kramarski sejem, največ pozornosti pa so pritegnili šarklji. Bila je že 21. šarkeljada na Bučki, hkrati tudi 15. državno ocenjevanje šarkljev v organizaciji Društva kmečkih žensk z Bučke. V ocenjevanje so prejele 62 šarkljev: 12 kvašenih (en je bil slan), 48 umešanih (dva sta bila brezglutenska) in dva biskvitna.

Ocenjevalna komisija, ki so jo sestavljali predsednica Elizabeta Verščaj in člana Metka Žulič in Janez Turk, je ocenila šarklje in podelila pet zahval, 10 bronastih priznanj, 22 srebrnih in 25 zlatih priznanj. Največ možnih točk, vseh 40, je dosegla skupina Žogice iz Vrtca na Bučki pod mentorstvom Erike Hočevar, ki je članica Društva podeželskih žena z Bučke. Žogice so spekle pomarančni šarkelj. Srebrno priznanje so prejeli otroci Vrtca na Bučki, in sicer skupina Mehurčki, pod mentorstvom Urške Gorišek. Spekli so umešani šarkelj.

Šárkelj ali šártelj

Gre za pecivo iz kvašenega testa z rozinami. Je okrogle oblike, obodom s poševnimi črtami in odprtino v sredini zaradi peke v posebnem pekaču. Lahko je tudi iz biskvitnega ali pa umešanega testa. Šarkelj iz umešanega testa, narejen s pecilnim praškom, je bolj puhast in penast. Biskvitni šarkelj je naenostavnejši za pripravo, od vseh vrst najbolj penast in mehak, vendar tudi najmanj obstojen. Medtem ko so bile včasih v šarklju samo rozine, prepojene z rumom, zdaj gospodinje dodajajo orehe, kandirano sadje, limonino lupino, cimet, lešnike, mandlje, vaniljo, koščke čokolade, kakav, bučno olje, skuto, pomarančni sok, pehtran, jabolka, med, mak, slanino itd.

Dobitniki zlatih priznanj Foto: Nada Černič Cvetanovski