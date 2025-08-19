Samsung galaxy Z flip 7 je hudo simpatični prepogljivec

Samsungovi prepogljivci so se od splovitve prvega folda leta 2019 dobro prijeli, pri čemer vsaka nova generacija velikega folda in kompaktnejšega flipa prinaša (vsaj manjše) izboljšave.

Korejski velikan je letos poleti predstavil novo, že sedmo generacijo svojih pametnih telefonov s prepogljivim zaslonom, ki nosita imeni galaxy Z fold 7 in galaxy Z flip 7. Tokrat smo v večno mastne roke dobili manjšega in hudo simpatičnega flipa.

Večja zaslona

Samsung galaxy Z flip 7 prinaša nekaj opaznih sprememb v primerjavi s predhodniki, kar se tiče dizajna in zaslona. Najočitnejša sprememba je večji sprednji zaslon, ki zdaj meri 4,1 palca (10,4 cm), kar je slaba dva centimetra več od prejšnjega modela. Kot smo že (raz)vajeni pri Samsungu, gre za odličen amoled zaslon s 120-herčnim osveževanjem in ločljivostjo 948 x 1048 slikovnih točk, kar omogoča boljšo vidljivost in uporabniško izkušnjo.

Zaslon se lepo razteza od roba do roba, kar omogoča boljšo uporabo za vsakodnevne naloge, kot so branje in pisanje obvestil, predvajanje glasbe, zaslon pa je dovolj velik tudi za nekatere aplikacije, še posebno če se spomnimo, kako droben je bil zaslonček pri prvem flipu.

Sprednji zaslon je vedno bolj uporaben.

Notranji zaslon je prav tako večji in zdaj meri 6,9 palca (17,5 cm), se pravi, da ima pol centimetra več po diagonali. Z razmerjem stranic 21: 9 je primeren za gledanje filmov in serij, hkrati pa prinaša več prostora za večopravilnost, kar je tudi eden od adutov flipa 7. Zaslon doseže svetilnost do 2600 nitov, kar omogoča dobro vidljivost tudi na močni dnevni svetlobi, zaščiten pa je s »steklom« gorilla glass victus 2. Ko je telefon razprt, se sicer še vedno vidi, kje se zaslon pregiba, a to je z vsako generacijo manj moteče.

Minimalistični dizajn

Kar zadeva zunanjost, je flip 7 izdelan iz aluminija z matiranim finišem, kar mu daje eleganten videz. Telefon je mičkeno tanjši od predhodnika, vendar naj bi bil še vedno dovolj robusten za vsakodnevno mučenje. Tečaj je manjši, a močnejši, kar omogoča gladko odpiranje in zapiranje telefona. Pri Samsungu pravijo, da naj bi bil novi flip 7 enako trpežen kot fold 7, ki naj bi prenesel do pol milijona zapiranj in odpiranj. Telefon ima tudi certifikat IP48, kar pomeni, da je odporen proti vodi do globine 1,5 metra za pol ure, vendar ni popolnoma odporen proti prahu – kar je manjše od milimetra, lahko zleze v tečajni mehanizem.

Flex način je primeren za fotografiranje in snemanje videa.

500.000 zapiranj in odpiranj naj bi prenesel flip 7.

Že znana kamera

Kar se tiče kamer, te niso doživele izboljšav v primerjavi s prejšnjo generacijo in so dejansko najšibkejši člen telefona. Saj ne, da bi bile slabe, ampak čas bi že bil, da jih prenovijo oziroma nadgradijo. Glavna kamera s 50 megapiksli v dobrih svetlobnih razmerah zajema ostre fotografije z naravnimi barvami in dobrim dinamičnim razponom, a v slabših kakovost nekoliko pade. Pri videu je dobrodošla optična stabilizacija slike. Ultraširokokotna kamera z 12 MP nima samodejnega ostrenja, kar je lahko problematično pri bližnjih predmetih, v slabših svetlobnih razmerah pa se kakovost slike vidno zmanjša. Telefoto leče ni.

Simpatične dekliške barve

Selfie kamera z 10 MP na notranjem zaslonu je solidna za videoklice, za kaj drugega pa niti ne. A velika flipova prednost je možnost uporabe glavne kamere za selfieje, pri čemer se zunanji zaslon uporablja kot iskalo. Uporabniška izkušnja pri fotografiranju je na splošno pozitivna, saj telefon ponuja številne uporabne funkcije in načine, denimo flex, ki omogoča uporabo telefona v obliki črke L.

Notri tiktaka Samsungov hišni procesor exynos 2500, sparjen z 12 GB rama in 256 GB shrambe, kar je več kot dovolj tudi za najzahtevnejše aplikacije, pa čeprav Korejcem nekateri zamerijo, da v telefon za 1200 evrov niso vtaknili še boljšega snapdragona 8 elite. Je pa exynos lepo varčen, tako da fold 7 z nekoliko večjo baterijo zdrži tudi ves dan uporabe. Škoda je le, da se baterija polni z največ 25 W, kar je že precej zastarelo. A na koncu le lahko rečem, da je flip 7 res simpatičen telefon.

Zložen je zelo kompakten.