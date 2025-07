Sadovnjak v bloku? Zakaj pa ne

Sadno drevje običajno povezujemo z vrtovi, velikimi sadovnjaki ali podeželjem. A povsem uspešno ga lahko gojite tudi v posodah na balkonu ali terasi: s pravo izbiro vrst in pravilne nege je to mogoče!

Za gojenje v posodah in velikih loncih je najpomembneje izbrati takšne sorte, ki rastejo počasneje in imajo omejen koreninski sistem. Ključno bo izbrati tudi dovolj velik lonec, tak z vsaj od 40 do 60 litrov prostornine, ter kakovostno zemljo. Lonec mora imeti na dnu drenažne luknje, da voda ne bo zastajala in povzročala gnitja korenin. Za dodatno drenažo na dno položite plast gramoza ali ekspandirane gline.

Ko sadno drevo raste, bo potrebovalo oporo v obliki količka, na katerega jo boste privezali. Izberite stabilno posodo iz kakovostnega materiala, denimo iz gline, lesa, trpežne plastike. Na sončnih balkonih je priporočljivo uporabljati svetlejše lonce, ki se manj segrevajo. Lahko jih zaščitite tudi z izolacijsko plastjo ali aluminijasto folijo na notranji strani, kar bo zmanjšalo obremenitev rastline in potrebo po pogostejšem zalivanju.

Prilagojeno zalivanje

Ker so drevesa v loncih bolj dovzetna za stres, že zaradi omejenega prostora, pogostejšega izsuševanja zemlje in temperaturnih nihanj, jim namenite še večjo pozornost.

Zalivanje je najpomembnejše. Zemlja v posodah se hitreje izsuši, še posebno v vročih dneh. Zalivajte zgodaj zjutraj ali zvečer, da bo rastlina lažje absorbirala vlago. V vročih dneh bo morda treba zalivati vsak dan, pozimi zadostuje na vsaka dva tedna.

Prilagoditi bo treba tudi gnojenje. Ker se hranila v posodi hitreje izperejo, so priporočljiva gnojila z dolgotrajnim delovanjem. Dobro jih je dodati spomladi in po potrebi postopek ponoviti v začetku poletja.

S pravilno nego bo jablana na balkonu čudovito uspevala. FOTO: Janelora Sutanto/Getty Images

Obrezovanje ohranja velikost in obliko rastline ter spodbuja zdravo rast in plodovitost. Veje ne smejo segati čez robove posode. Praviloma več obrezovanja spodbuja rast, manj obrezovanja pa plodovitost. Če sadno drevo rodi manj plodov, ga lahko obrežete močneje, če močno zraste, a ne rodi, je treba obrezovanje zmanjšati.

Prezimovanje je poseben primer, saj lahko korenine v posodi zmrznejo hitreje kot v zemlji. Posodo zaščitite z izolacijskim materialom ali jo premaknite na zaščiteno mesto. Eksotično sadje, kot so agrumi, še najbolje prezimi v svetlih, hladnih prostorih s temperaturami nad lediščem.

Prednosti in omejitve

Sajenje sadnega drevja v posodah je odličen način za gojenje lastnega sadja, četudi nimate vrta. Čeravno bo pridelek pogosto manjši, kot bi bil, če drevo raste v zemlji, je zadovoljstvo ob gojenju lastnega sadja, in to brez uporabe pesticidov ter kemikalij, neprecenljivo.

Vendar ima gojenje v posodah tudi nekaj omejitev. Tla se hitreje izsušijo, rastline so občutljivejše za zmrzal, življenjska doba sadnega drevja v posodah je krajša. S finančnega vidika gojenje sadnega drevja v posodah morda ni najbolj donosno. A je poleg užitka, ki ga prinaša, bolj zdravo in varnejše, in že zaradi ohranjanja stika z naravo vsekakor priporočljivo.

Med najuspešnejše sorte, ki uspevajo v posodah, hkrati pa boste imeli zaradi njih na svojem balkonu čisto pravi sadovnjak, uvrščamo: jagode, maline, borovnice, jabolka, hruške, breskve, limone, mandarine, kumkvat in fige.