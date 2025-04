S tem trendom smo naravo povabili v svoje domove

Si želite spati na prostem, pri tem pa uživati ob pogledu na široko zvezdnato nebo? Le kdo si tega ne bi želel. A ne glede na to, kako romantično se to sliši, ima tudi ta koncept nekaj pomanjkljivosti. Obletavanje nadležnih komarjev ali gomazenje marljivih mravelj gotovo ne bo prispevalo k boljšemu spancu. Spanje na prostem pa pomeni ne nazadnje tudi to, da ste izpostavljeni raznoraznim vremenskim vplivom. Kot vselej pa je človek tudi tu našel rešitev in v svoj dom povabil naravo. To je storil s steklenimi površinami, svoj intimni prostor pa povezal z zunanjim. Le zakaj bi namreč zmrzovali v...