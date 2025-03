S škarjami nad sobne rastline

Vsakdo, ki obožuje lončnice, ve, da za bujno rast poleg dovolj svetlobe, vode in hranil potrebujejo še ščep ljubezni, za piko na i pa poskrbi obrezovanje.

Večina ga sicer ne potrebuje, a vsaka bo hvaležna za sprotno odstranjevanje odmrlih ali poškodovanih listov in stebel, s čimer se znebimo nevarnosti vstopa povzročiteljev bolezni, razlogov pa je lahko še veliko: morda se je posamezna rastlina preveč razrasla in nas njeni poganjki že fizično ovirajo, morda se je razvila samo v eno smer, ko je iskala sonce, morda bi radi samo popravili njeno obliko ali jo pomladili.

Nekaj stebel in listov odstranimo in omogočimo boljši pretok zraka. FOTO: Geshas/Getty Images

Škarje vzamemo v roke tudi, če listi v notranjosti lončnice nimajo več dovolj prostora za rast in ne dosežejo svetlobe – nekaj stebel in listov odstranimo in ji omogočimo boljši pretok zraka, s čimer bomo zmanjšali tudi tveganje za pojav plesni in glivičnih bolezni.

Postopka se lotimo spomladi, ko si rastlina zaradi več svetlobe prej opomore.

Škarje naj bodo ostre

Kaj lahko naredimo narobe? Da nimamo kakovostnih ostrih škarij; s topimi bomo rastlino poškodovali, poleg tega je priporočljivo, da jih pred začetkom razkužimo. Druga pogosta napaka je, da pretiravamo. Nekako velja, da ne smemo odrezati več kot četrt rastline, pri tem pa moramo narediti načrt, kaj in kako bomo odrezali, poti nazaj namreč ni. Manjše posege lahko izvedemo kadar koli, za močnejše krajšanje in pomlajevanje pa se postopka lotimo zdaj, spomladi, ko se dnevi daljšajo in si rastlina zaradi več svetlobe prej opomore.

Rastlino obrežemo, če se je razvila samo v eno smer, ko je iskala sonce. FOTO: Murziknata/Getty Images

T. i. vršičkanje pride v poštev pri manjših sobnih rastlinah z mehkimi, zelenimi stebli, ki se hitro razraščajo in tako izgubijo obliko, kot so plazeči filodendron, zlati potos, kopriva, tradeskancija. Če niso imele dovolj svetlobe, so razvile šibke poganjke z redko razporejenimi listi. Če želimo spodbuditi rast sredinskih poganjkov, ji odstranimo vršičke, da se bo rastlina razvila v gost, lepo oblikovan grmiček.

Tik nad popkom

Več težav je s tistimi, ki rastejo pretežno v višino in imajo olesenela debla, kot so fikusi, dracene, difenbahija, slonova noga, palme. Pri slonovi nogi odstranimo le katerega izmed mladih stranskih poganjkov in tako vzgojimo novo rastlino; če skrajšamo matično deblo, bo velika rana izpostavljena okužbam in bo tlakovana pot do propada rastline, še preden bi nastavila nove poganjke.

Pri fikusu moramo ohraniti prvotno naravno obliko rastline; odrežemo tik nad popkom ali poganjkom, pri tem pustimo vsaj en poganjek na vejici. Če želimo odstraniti celo vejico, jo tik ob glavnem deblu. Ker smo ji odstranili precej zelenja, bo odslej potrebovala manj vode. Po drugi strani pa lahko deblo pri draceni brez strahu odrežemo, čez nekaj časa bo začela na novo rasti, vrhnji del pa preprosto damo v vodo, počakamo na korenine in dobimo novo lončnico.