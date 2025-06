S klimatsko napravo si odišavite prostor

Poletje je tu, z njim pa zelo visoke temperature, ne le čez dan, tudi ​​ponoči bodo vztrajale. Tega letnega časa skorajda ne znamo več preživeti brez klimatske naprave, ta nam olajša opravljanje vsakodnevnih dejavnosti, lažje in mirneje je tudi zaspati.

Izbira popolne klimatske naprave se običajno vrti okoli tega, katere funkcije ima določen model, kako zmogljiva je naprava, kakšna je njena zasnova in ali se bo lepo podala v naš dom. Zahvaljujoč napredku tehnologije smo z vsakim novim modelom dobili številne nove funkcije, ki jih lahko uporabljamo, kot so daljinsko upravljanje s pametnim telefonom, napredne možnosti programiranja, 3D-sistemi pretoka zraka ... Še preden pa se zares poglobite v specifikacije posameznih naprav, je treba podrobno analizirati tudi razmere, ki jih imate doma.

Po mnenju strokovnjakov zahteva vsak objekt, ki bi ga radi klimatizirali, individualen pristop, in sicer zaradi materiala sten, deleža steklenih površin, oblike prostora in njegove orientacije ... Šele po pravilnem izračunu lahko izberemo ustrezno klimatsko napravo, ne preveliko in ne premajhno.

Izračun površine

Prvi korak je izmera prostora: tako boste izvedeli, kakšno površino bo morala vaša naprava ohladiti. Za to potrebujete le osnove geometrije in matematike. Poznati morate kvadraturo prostora, ki bi ga radi ohladili, in upoštevati še naslednja pomembna vprašanja ... Kje so okna? Če so obrnjena na jug, boste morali izbrati zmogljivejšo napravo. Če so večino dneva v senci, boste za hlajenje potrebovali manj energije.

Pomembno vprašanje je tudi, koliko ljudi biva v prostoru? Če je odgovor več kot dve osebi, morate povečati hladilno zmogljivost za vsako osebo.

Vzemimo za primer 20 kvadratih metrov veliko dnevno sobo, ki se ponaša s sončnimi popoldnevi in v kateri prav te preživljajo trije ljudje: idealna klimatska naprava bi bila tista s hladilno močjo okoli 3,5 kW. Spalnica, velika 10 kvadratnih metrov, v kateri spita dve osebi in je popoldne v senci, pa bi potrebovala klimatsko napravo s hladilno močjo manj kot 2,5 kW!

Klimatska naprava, ki jo namestite v kuhinji, mora biti veliko močnejša od tiste, ki bo, recimo, v spalnici, saj se zaradi štedilnika, pomivalnega stroja, hladilnika in drugih gospodinjskih naprav še dodatno segreva.

Ste vedeli, da lahko klima prostor ne le ohladi, temveč tudi odišavi? Potrebujete samo papirnato brisačo in eterično olje. Pod odprtino klimatske naprave, skozi katero piha hladen zrak, nalepite kos brisačke, na katerega ste nakapali svoje najljubše eterično olje. Pretok zraka bo dišeče note nemudoma razširil po prostoru.

