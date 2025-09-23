S folijo boste privarčevali pri ogrevanju

Danes se je tudi uradno začela (astronomska) jesen, s tem pa se polagoma pričakuje prihod prvih hladnejših dni. Mnogi jih bodo pospremili z ogrevanjem domov.

Strokovnjaki zatrjujejo, da obstaja silno preprost način, kako zmanjšati porabo, s tem pa tudi stroške v prihajajoči zimi. Priporočajo kar prozorno folijo za živila, ki jo uporabljamo za zavijanje ostankov hrane, lahko pa tudi kot poceni izolator, in sicer za okna, ki so eden največjih krivcev za izgubo toplote v domu. Glede na ocene odvzamejo do 20 odstotkov toplote. Če imate stara ali slabo izolirana, je težava še bolj izrazita. Zato poznavalci priporočajo, da raje razmislite o dodatnem sloju izolacije. In na tem mestu pride prozorna folija kot zelo pametna ideja, ko gre za varčevanje z energijo.

Preprosto jo namestimo na notranjo stran okvirja, ključno pa je, da jo moramo dobro in pravilno namestiti, zatesniti. To bo med steklom in folijo ustvarilo majhen zračni žep, ki bo deloval kot dodatna plast stekla in zmanjševal izgubo toplote. Pravzaprav gre za nekakšno improvizirano dodatno, drugo zasteklitev, ki bo pomagala preprečiti uhajanje toplote. Skrivnost se skriva v zrakotesnosti.

Poceni rešitev

Številni proizvajalci oken so že potrdili učinkovitost te metode. Številni prav tako poudarjajo, da lahko folija za okna odbije pozimi celo do 30 odstotkov toplote nazaj v prostor. Za tiste, ki si želijo dolgoročnejšo rešitev, pa priporočajo prehod z dvojne na trojno zasteklitev. Tovrstne rešitve so lahko tudi do trikrat bolj energetsko učinkovite, kot so stara dvojna okna. A taka naložba je za mnoge preprosto predraga.

Tudi zato velja folija za okna za hitro, predvsem pa poceni rešitev. Komplet takšne folije v trgovinah stane samo nekaj evrov, za namestitev pa potrebujete zgolj sušilnik za lase in nekaj lepilnega traku. Sušilnik za lase folijo le še dodatno zategne in ustvari neprepustno pregrado.

Poleg folije strokovnjaki opozarjajo še na številne druge majhne trike: spuščanje žaluzij oziroma rolet ponoči, uporaba debelih zaves, zapiranje vrat neogrevanih prostorov ali pa preprosto znižanje temperature ogrevanja za eno stopinjo. Vsaka od teh malenkosti, trdijo, dolgoročno vpliva na račun.

Ko bo udaril hladen val, bo naša prednostna naloga ohraniti toploto v domu. Cene energije naraščajo, hkrati pa nas pritiska tudi problem podnebnih sprememb. Zato so majhni, a učinkoviti triki, kakršen je s folijo za okna, pomembnejši, kot so bili kdaj prej.