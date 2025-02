S čiščenjem ne pretiravamo

Pospravljanje in čiščenje bivališč je večna nadloga. Če to radi ali neradi počnemo, v vsakem primeru gre za dolgotrajen in zahteven podvig. Redno in načrtovano pospravljanje zagotovo pripomore k ohranjanju čistoče prostora, vendar: ali je treba res čisto vsak kotiček zdrgniti?

Odgovor strokovnjakov je: še zdaleč ne! Nekatere lahko, sploh če vam primanjkuje časa, mirno preskočite.

Vidna umazanija

Kuhinja je najpomembnejši prostor doma, eden tistih, ki jih je treba venomer čistiti. A pretiravati vseeno ni treba: običajno zadošča že hitro brisanje, s čimer odstranite najbolj vidno umazanijo. Z vsem ostalim se, vsaj za sprotno čiščenje, ne trudite preveč, sploh ne z generalnim čiščenjem omar, teh res ni treba očistiti vsak večer, no, razen če si to res želite.

Granit in marmor sta občutljivi površini, že s premočnim drgnjenjem, kaj šele s kemikalijami, boste poškodovali površino. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Poleg delovne površine se tudi vrata omaric in predalov zlahka umažejo, še posebno če so steklena, iz nerjavečega jekla in z visokim leskom. Toda tudi tistih, ki so najbolj dovzetna za prstne odtise, ni treba vsak dan nevrotično brisati.

Verjetno imate v kuhinji ali kopalnici granitne oziroma marmorne površine, tudi te je treba redno čistiti, a nikakor ne pretirano. Granit in marmor sta nadvse občutljivi površini, že s premočnim drgnjenjem, kaj šele s kemikalijami, boste poškodovali površino. Očistite jih z milnico ali čistili, ki so zasnovana posebej za granit ali marmor.

Tudi tistih površin, ki so najbolj dovzetne za prstne odtise, ni treba vsak dan nevrotično brisati. FOTO: Kirstyokeeffe/Getty Images

Nekatere predele lahko mirno preskočite, sploh če vam primanjkuje časa.

Redno čistimo stikala, svetila pa le občasno. FOTO: Wirestock/Getty Images

Hitropotezno čiščenje vpeljemo za hodnik: pospravimo obutev in bunde ter plašče, pometemo ali posesamo, skratka, nobenega pretiravanja.

Ni življenjsko pomembno

Kljuke in stikala za luči je pomembno redno čistiti, saj se jih pogosto dotikate. To pa ne velja za svetila, ki jih le občasno obrišite ali posesajte. Pravzaprav bi takšen pristop lahko postal kar pravilo: vsi predeli in vsi predmeti, ki se jih neposredno ne dotikate, niso tako pomembni oziroma jih ni treba nenehno čistiti. Namesto tega se raje osredotočite na obvladovanje prahu, ki se kopiči. Že to vam bo vzelo čisto preveč časa.

Že zaradi prahu bi bilo treba redno sesati tla, s posebnim omelom za prah pa tudi stensko dekoracijo, a tudi to počnite z dobršno mero razuma. Prekomerno drgnjenje lahko obrabi barvo, tudi okrasne obrobe, zaradi česar bo okrasje sčasoma videti slabše, obrabljeno. Pazljivi bodite tudi pri premikanju pohištva, da ne bi s pretiravanjem povzročili praske ali vdolbine v tleh.

Skratka: čiščenje stanovanja je pomembno, ni pa tako zelo, da bi poslabšalo naše življenje.