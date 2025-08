Romantično vrtno zatočišče s pisanimi pelargonijami

Skriti kotiček na vrtu je kot nalašč za sprostitev in druženje. S kombinacijo lastne ustvarjalnosti ter trpežnih in za nego enostavnih pelargonij pa boste lahko povsem preprosto ustvarili prijetno naravno zatočišče vse do jeseni.

Pri oblikovanju vrtov s pisanimi pelargonijami gre za nekoliko drugačen pristop. Pelargonije posadite v stare lesene zaboje in ustvarili boste svoj mini mediteranski vrt, tega pa lahko postavite kamor koli. Nasvet: za tako ustvarjene mini vrtove bo najbolje, če jih postavite na sončno mesto, saj potrebujejo pelargonije za cvetenje precej svetlobe.

Pelargonije za cvetenje potrebujejo dovolj sončne svetlobe ... FOTO: Lukasz1981/Getty Images

Topli poletni večeri, morda ob vrtnem ognju, so kot nalašč za posedanje z družino in prijatelji. Pelargonije v okrasnih košarah bodo ustvarjale s svojim bogatim cvetjem in živahnimi barvami naravnost prijetno vzdušje. Pravljični kraj bo z umirjeno osvetlitvijo postal čarobni kotiček, idealen za sproščene poletne večere.

Med pisanimi pelargonijami in bujnim zelenjem bo vrtna klop kot nalašč za sanjarjenje ali klepet. Rustikalno mizico za kavo lahko ročno izdelate tudi iz polen, ki morajo biti seveda enake dolžine, a različnih debelin. Razporedite jih v krog in povežite z debelo vrvjo.

Mistično vzdušje

Sveče v vedrih s peskom bodo zagotavljale nežno osvetlitev. Lampioni, lučke, vaze, v katere postavite jedilni pribor in prtičke, in makrame košare za pelargonije, ki bodo visele z drevesnih vej, bodo poskrbeli za mistično vzdušje.

Romantično vrtno zatočišče lahko popestrita tudi šotor in viseča mreža, ki bosta, udobno opremljena z blazinami in odejami, spremenila vrt v oazo, ki bo kar vabila, da pobegnete od vsakdanjega življenja.

Lampioni in lučke bodo le še dodali k mističnemu vzdušju. FOTO: Murvin Morrow Iii/Getty Images

Ko pripravljate piknik, postrezite še sveže sadje in pecivo, lahko tudi na ročno izdelani lebdeči mizi. V pravokotno leseno desko preprosto izvrtajte štiri luknje, skoznje potegnite vrv in obesite mizo na čim bolj ravno drevesno vejo.

Pelargonije uspevajo v skoraj vseh podnebjih, najbolj pa jim ustrezajo sončni in topli kraji, zaščiteni pred močnim vetrom in močnim dežjem. Idealne so za balkone, terase in vrtove, tudi za okenske police. Rade imajo prepustna tla, bogata s hranili, zato je priporočljivo uporabiti specializiran substrat za cvetoče rastline. Redno gnojenje, približno na vsakih 10–14 dni, ter zalivanje zjutraj ali zvečer, ko je sonce šibkejše, sta ključ do bujnega cvetenja.

Ne glede na to, ali živite v stanovanju ali v hiši, imate vrt ali zgolj balkon, so pelargonije na moč hvaležne rastline, ki se vam bodo že s čisto malo pozornosti oddolžile z razkošnimi barvami, obilnimi cvetovi in ​​vedrino.