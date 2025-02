Rižev crème brûlée (in druge odlične jedi z rižem)

Mojca Koman, članica Slovenskega prehranskega društva in Združenja nutricionistov in dietetikov Slovenije, je avtorica več knjig o zdravi prehrani. Lično oblikovana in s širokim naborom fotografij opremljena kuharica z naslovom Jedi z rižem – izdala jo je Založba Kmečki glas – je vredna listanja in preizkušanja.