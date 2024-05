Rezine z jagodami in bezgom brez peke

V osrednjem delu Slovenije bo ta teden ustekleničena glavnina bezgovega sirupa. Zdaj pa lahko razmislite tudi o tem, kako še izkoristiti trenutek, ko nam narava ponuja tako čudovito in aromatično sestavino. Te jagodne rezine so nam ukradle srce, zato upamo, da jih ne boste spregledali. Presenečeni boste, kako preproste so in kako malo sestavin potrebujete zanje. Obljubimo, radi jih boste pripravljali in z njimi osrečevali najdražje, kajti kdo ne mara ene najboljših kombinacij okusov na tem svetu: jagode in bezeg vedno zmagajo!

Sestavine

5 cvetov bezga

250 ml smetane za stepanje

50 g sladkorja v prahu

150 ml bezgovega sirupa

300 g keksov petit beurre

200 jagod

Priprava

Suhe bezgove cvetove osmukamo v skledo. Pozorni smo, da ne dodamo pecljev. Prelijemo s smetano in pustimo, da se okusi na hladnem prepajajo nekaj ur. Pripravimo sladico: smetano precedimo in stepemo do mehkih vrhov, vmes po žličkah dodamo sladkor. Jagode drobno narežemo. Piškote drugega za drugim pomakamo v bezgov sirup in jih zlagamo v nekoliko večji podolgovat model za peko kruha, ki smo ga obložili s peki papirjem (da bomo lahko vzeli ven; mi smo delali z modelom s snemljivim robom, približno 10 x 30 cm). Premažemo s smetano in obložimo z narezanimi jagodami. Nanesemo drugo plast smetane in jagod, razporedimo še tretjo plast piškotov, dokončamo s smetano in jagodami. Vse skupaj damo v hladilnik za najmanj dve uri, da se plasti malo utrdijo. Preden postrežemo, narežemo na rezine ali kocke in vsako posebej posujemo s sveže osmukanimi bezgovimi cvetki.

Priprava: Neli Selan in Lei Sterle z BIC Ljubljana

Namig: Ta sladica je izredno lahkotna, aromatična in preprosta.

