Revolucionarna baterija in izboljšane kamere

Samsung galaxy S26 edge naj bi imel osupljivo baterijo s kapaciteto 4500 mAh, kar predstavlja pomembno povečanje v primerjavi s predhodnikom, modelom S25 edge. Nova kapaciteta baterije je omogočena z uporabo silicij-karbonskega materiala, ki omogoča tanjši profil naprave in zmanjšane robove zaslona.

Hitrejše polnjenje

Naprava naj bi podpirala hitrejše polnjenje in bi lahko bila na voljo že konec leta 2025. Poleg tega naj bi galaxy S26 ultra imel primarni senzor kamere z ločljivostjo 200 MP, ki bo združen s širšo zaslonko, kar obljublja izboljšano kakovost slik in odpravljanje prejšnjih težav, povezanih s kamero.

Samsung je globalno lansiral nove modele. FOTO: Jeenah Moon/Reuters

Čeprav obstajajo nasprotujoče si govorice o glavnem senzorju kamere, naj bi naprava vsebovala tudi 50 MP ultraširokokotno kamero, 12 MP telefoto kamero s trikratno optično povečavo in 50 MP telefoto kamero s petkratno optično povečavo. Na splošno naj bi prihajajoči Samsungovi paradni telefoni ponudili pomembne nadgradnje v življenjski dobi baterije, zmogljivostih kamer in estetskem oblikovanju.

Nova barva blue shadow je postala pravi hit po vsem svetu.

Pozitiven odziv

Samsung je globalno lansiral nove modele galaxy Z fold 7, flip 7/7FE in watch 8. Galaxy Z fold 7 je prejel izjemno pozitiven odziv, še posebno v Evropi, kjer so prednaročila presegla prejšnji model za več kot 50 odstotkov. Nova barva blue shadow je postala pravi hit po vsem svetu, saj predstavlja skoraj 40 odstotkov prednaročil.

Korejski tehnološki velikan je na trg dal tudi nove pametne ure. FOTO: Jeenah Moon/Reuters

Galaxy Z fold 7 je pohvaljen zaradi svoje tanke zasnove, lahke teže in impresivne življenjske dobe baterije, ki jo poganja procesor snapdragon 8 elite. Naprava se ponaša z 8-palčnim amoled zaslonom, ki je odličen za večopravilnost in predvajanje videoposnetkov. Sistem kamer, vključno z glavno kamero z 200 MP, zagotavlja visokokakovostne slike.

Galaxy Z fold 7 deluje na operacijskem sistemu one UI 8, ki temelji na androidu 16, in ponuja brezhibno uporabniško izkušnjo z večopravilnimi zmožnostmi. Kljub visoki ceni (skoraj 2100 evrov) je ocenjen kot pomembna izboljšava v primerjavi s prejšnjimi modeli zložljivih telefonov, saj ponuja kombinacijo funkcionalnosti pametnega telefona in tablice v elegantni in inovativni zasnovi.

Vsebina je nastala s pomočjo umetne inteligence.