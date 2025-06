Revolucija na električnih cestah: evropska mreža dobiva izjemno zmogljive polnilnice

Podjetje za hitro polnilno infrastrukturo Ionity, podprto s strani proizvajalcev vozil BMW, Ford, Mercedes-Benz in Volkswagen, je sredi aprila predstavilo svojo prvo res ultrahitro električno polnilnico z enosmernim tokom in največjo močjo kar 600 kW. Pripravili so jo v sodelovanju z družbo Alpitronic, kot portal Yahoo News povzema navedbe Automotive News Europe, pa naj bi prve tovrstne polnilnice v Evropi začeli postavljati v drugi polovici letošnjega leta.

Lokacije menda še niso izbrane, je pa treba reči, da za zdaj na trgu tudi še ni avtomobilov, ki bi se polnili s tolikšno močjo. Po svoje je to torej bolj dokaz, kaj je mogoče narediti pri polnilni infrastrukturi. Na takšni polnilnici bi se sicer lahko hkrati polnilo več vozil, s še vseeno precej veliko močjo. Do leta 2030 načrtujejo razširitev mreže na več kot 1300 lokacij po Evropi s približno 13.000 polnilnimi mesti, kar je občutno več od sedanjega stanja (okoli 5000 polnilnih točk na 750 lokacijah).