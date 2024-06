Retro borovničevi mafini, ki so pravi hit

Desetletja je že tega, kar so v ZDA pravo revolucijo sprožili novi kolački – mafini. Čeprav so bili izumljeni že davno pred tem, so nenadoma in v obliki, ki jo danes pozna vsak, postali stalnica v kavarnah, restavracijah in drugih kulinaričnih postojankah. Ljudje so si jih privoščili za zajtrk, malico, prigrizek ob skodelici kave ali sladico po obroku. In čeprav ne vemo zagotovo, ali beseda muffin prihaja iz nemškega izraza muffen, ki označuje majhno torto, ali britanskega moufflet, ki naslavlja mehkobo, se lahko strinjamo, da so ti prikupni kolački postali znani po vsem svetu.

...

V osemdesetih in devetdesetih so bili še posebno priljubljeni, v novem stoletju pa smo nanje nekoliko pozabili – saj ne, da jih ne pečemo, samo nič kaj posebnega se nam to ne zdi. A zdi se, da prav zdaj doživljajo renesanso. Še posebno tisti, ki je morda celo najbolj kulten. Mafin z borovnicami ima neko dodatno privlačnost, zaradi katere zmeraj izstopa iz množice receptov, ki jih sicer poznamo: od limonovih, oreškastih in čokoladnih. Samo slednji jih morda dosežejo po priljubljenosti, ne morejo pa jih preseči: borovničevi mafini imajo celo svoj svetovni dan, sredi julija, in so uradna sladica ene od ameriških zveznih držav. Ker je letošnja sezona borovnic očitno povsod kar bogata, ni čudno, da so priročni kolački postali viralna uspešnica na družbenih omrežjih.

...

Da preženemo nekaj slabe vesti ob sladkanju, naj omenimo, da so borovnice, zlasti gozdne, znane po svoji visoki vsebnosti antioksidantov, predvsem antocianinov, ki jim dajejo modro barvo in pomagajo v boju proti prostim radikalom v telesu. Redno uživanje borovnic naj bi pomagalo v boju proti slabem holesterolu, preprečevalo razna vnetja in celo izboljšalo občutljivost za inzulin ter tako pomagalo uravnavati raven sladkorja v krvi. Borovnice tudi izjemno kalorijsko skromne – v nasprotju z mafini.

Ti od nas sicer ne zahtevajo posebno eksotičnih sestavin, priprava pa je tako preprosta, da pri njej lahko sodelujejo tudi otroci. Če želimo, da bodo kolački lepo zrasli v višino, moramo papirnate posodice postaviti v poseben pekač, ki jim bo zagotavljal ustrezno oporo. Prav tako ne smemo skopariti s pecilnim praškom, ki pa ga z mokrimi sestavinami zmešamo, tik preden mafini romajo v pečico.

...

Retro borovničevi mafini

Mafini se običajno pečejo v posebnih papirnatih posodicah ali modelčkih, kar omogoča enostavno odstranjevanje in porcijsko postrežbo. Ker so posodice na voljo v različnih barvah in vzorcih, je ustvarjanje privlačnih in tematsko obarvanih sladic še posebno preprosto. Z izbiro papirčkov tako pogosto lahko popestrimo rojstnodnevne zabave, rojstva otrok in podobna praznovanja, ki jim pritičejo slaščice v pisanih preoblekah.

Za 12 mafinov.

130 g borovnic

190 ml mleka

250 g moke

140 g sladkorja

1 žlička pecilnega praška

1/2 žličke sode bikarbone

ščepec soli

1 jajce

70 g olja

1 majhna limona (sok in lupinica)

Drobljenec

60 g moke

60 g rjavega sladkorja

30 g stopljenega masla

Prirpava

Pečico segrejemo na 190 stopinj Celzija. Najprej pripravimo maso za drobljenec: vse sestavine zmiksamo do grudaste konsistence in postavimo v hladilnik. Nato v eni posodi zmešamo vse suhe sestavine za mafine, v drugi pa mokre. V pekač postavimo papirnate modelčke za mafine, nato zmešamo suhe in mokre sestavine skupaj, v maso vmešamo še borovnice ter jo razporedimo v papirnate posodice. Po vrhu posujemo z drobljencem. Postavimo v ogreto pečico in pečemo 20 minut oziroma toliko časa, da bo zobotrebec, če ga potisnemo v sredino, ven prišel čist.

