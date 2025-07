Resnica o prešuštnikih s koncerta Coldplaya: zakaj moški v petdesetih vara s starejšo žensko?

Primer Andyja Byrona, sedaj že nekdanjega izvršnega direktorja podjetja Astronomer, je postal svetovno znan, potem ko se je po spletu razširil posnetek, na katerem sta se on in njegova ljubica Kristin Cabot v zadregi skrivala, ko sta se pojavila na velikem zaslonu na koncertu skupine Coldplay.

Posledično je Byron izgubil položaj v lastnem podjetju in se ločuje od žene Megan Kerrigan, s katero imata dva otroka.

Ta primer je sprožil številne razprave, med drugim, zakaj Byron, za razliko od številnih drugih premožnežev, žene ni prevaral z mlado lepotico, temveč s poročeno sodelavko, ki je celo starejša od njegove žene.

Britanski Daily Mail je za komentar zaprosil strokovnjakinjo za odnose Louanne Ward, ki je izpostavila, da gre za pogostejši pojav, kot si mislimo.

Pojasnila je, zakaj nekateri moški v 50-ih letih prevarajo partnerko s starejšo žensko ali vrstnico, ne pa z mlajšo trofejno ljubico, kot največkrat prikazujejo stereotipi.

Po njenih besedah je razlog pogosto čustven in ne telesni. V takšnih primerih gre za povezavo, ki temelji na medsebojnem razumevanju, življenjskih izkušnjah, skupnih vrednotah, ne pa zgolj za fizično privlačnost ali razliko v letih.

Moški se v takšnem odnosu počuti videnega, slišanega, pomembnega, torej dobi tisto, kar je morda izgubil v dolgotrajni zvezi.

Poleg tega v primeru, ko ljubica ni ranljivejša, denimo mlajša, finančno odvisna, temveč je uspešna, samozavestna in čustveno zrela, razmerje pogosto temelji na resnični bližini, ne pa na manipulaciji, nadzoru ali moči.

Sociološko gledano gre pri takšnih aferah pogosto za zapolnjevanje notranje praznine in ne nujno željo po novem telesu, temveč po novi čustveni potrditvi.

Po njenih besedah je stereotip, da moški srednjih let varajo z mlajšimi in lepšimi ženskami, zavajajoč. V resnici mnogo pogosteje začnejo afero z ženskami svojih let.

Zlom družbenega mita

Wardova zato poudarja, da bi morali pozabiti na mit, da moški varajo izključno z mlajšimi in privlačnejšimi ženskami. Resnica je bolj kompleksna in pogosto vključuje notranjo praznino tistega, ki vara.

»Pomembno je tudi poudariti, da za prevaro nikoli ni kriva oseba, ki je prevarana. Afera je odsev notranje praznine tistega, ki je odnos zapustil,« še dodaja strokovnjakinja za odnose.