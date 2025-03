Renault je lani poslal na trg model rafale, po svoje nišni model, njegova oblika je mešanica kupeja in športnega terenca. Po merah ga lahko uvrstimo med srednje velike in velike avtomobile, v dolžino meri 4,7 metra. Uvodoma je imel rafale samopolnilni hibridni pogon, zdaj pa so mu dodali še izvedbo priključnega hibrida. Močan pogon Rafale kot priključni hibrid ima spredaj 1,2-litrski bencinski trivaljnik in dva električna motorja, pogonskega in zaganjalnega, poleg teh pa še enega električnega (pogonskega) zadaj, avtomobil ima v tem primeru štirikolesni pogon. Poleg dodanega elektromotorja s...