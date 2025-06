Redno čiščenje bazena je nujno, otroški so pogosto polni umazanije

Primer: kupili ste bazen, ga ponosno postavili na dvorišče, potem pa že po prvem kopanju opazili, da v vodi plava umazanija, tudi na dnu ste jo zagledali. Naj bo to majhen napihljiv bazen, v katerem čofotajo otroci, večji model s trdnimi stranicami, v katerem se lahko ohladijo tudi odrasli, ali pa še bolj resen montažni bazen s filtracijskim sistemom, vsem je skupno eno: vodo je treba redno vzdrževati in menjati, bazen pa čistiti. Čeprav se zdi mnogim to čisto preprosto, pa pravilna nega bazena v resnici zahteva veliko pozornosti in kar precej znanja.

Vodo je treba menjati čim pogosteje, med menjavami pa bazen temeljito oprati.

Pri manjših napihljivih otroških bazenih je vzdrževanje omejeno na pogosto menjavo vode in osnovno čiščenje stranic. Nimajo sistema za cirkulacijo vode, zato se v njih hitro nabira umazanija, od ostankov kože, kreme za sončenje in prahu do listja, zemlje in trave. Vodo je treba menjati čim pogosteje, med menjavami pa bazen vsakič temeljito oprati, najbolje z blagim detergentom ali raztopino sode bikarbone in tople vode.

Soda bikarbona je še posebno uporabna, saj pomaga vzdrževati ravnovesje pH brez agresivnih kemikalij. Površine lahko dodatno razkužite z mešanico vode in alkoholnega kisa v razmerju dva proti ena. Pred ponovnim polnjenjem bazen pustite, da se posuši na soncu, saj UV-žarki delujejo kot naravno razkužilo.

Najbolje se je izogibati dodajanju kakršnih koli raztopin in pripravkov v vodo, namesto tega lahko opravi nalogo že nekaj teniških žogic: njihova površina namreč vpija olje in maščobo (ostanke losjona in znoja).

Enkrat na teden

Drugače je pri večjih plastičnih in montažnih bazenih. Ti imajo običajno cirkulacijski sistem s črpalko in filtrom, kar olajša vzdrževanje, vendar vseeno zahtevajo redno nego. Osnovno pravilo je: črpalka mora delovati vsaj šest do osem ur na dan, da se bosta vzpostavili pravilna cirkulacija in filtracija vode. Enkrat na teden je treba dodati razkužilo, običajno v obliki klora, in sicer v količini, ki bo dvignila raven klora na raven med 1 in 3 ppm.

Če zaznate neprijeten vonj ali opazite motnost, je čas za temeljito čiščenje, morebiti tudi delno menjavo vode.

Tudi alge so pogosta težava, zlasti v vročih in vlažnih dneh. Zelene so najpogostejše in se po navadi razširijo po stenah in dnu bazena, zaradi česar postane površina spolzka. Rumene alge so še nekoliko bolj trdovratne in se pogosto pojavljajo na senčnih delih bazena. Najbolj trdovratne so črne, ki se lahko zasidrajo globoko v mikrorazpoke na površini bazena in jih je mogoče odstraniti samo s kombinacijo agresivnega ščetkanja in posebnih algicidov. Ključ do odstranitve vseh vrst alg je fizično krtačenje sten bazena, uporaba flokulantov in neprekinjene filtracije.

Sicer pa velja, da bo s pravilnim vzdrževanjem voda zdržala celotno sezono. Toda če boste opazili neprijeten vonj oziroma motnost, včasih celo draženje kože, je čas za temeljito čiščenje, morebiti tudi delno menjavo vode.

Detergentov, mil, losjonov ali druge kozmetike ne smete vlivati ​​v bazen. Izogibajte se tudi hrani, pijači, listju, pesku ali čemur koli drugemu, kar bi lahko onesnažilo vodo. Tudi gnojila in pesticidi so še nevarni, saj vsebujejo dušik in fosfor, ki hranita alge. Najpomembneje je, da bazen redno čistite ne glede na njegovo velikost. Čistite ga vsaj enkrat na teden, preverjajte pH in raven klora, odstranjujte nečistoče.