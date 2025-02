Redna masturbacija je pomembna. Razmišljanje o kom drugem ni greh

V spolnosti smo pogosto negotovi, ali vse počnemo prav in kaj vse lahko delimo s partnerjem. Nikakor pa ni treba iskati težav tam, kjer jih ni, ampak se je bolje sprostiti in uživati.

Samozadovoljevanje

Koristi samozadovoljevanja so lahko velike, če pri tem toliko ne pretiravate, da se pozabite posvečati partnerju in vam je mar le zase. Sicer pa je redna masturbacija sprostitev za veliko ljudi, pri tem bolje spoznajo svoje telo in vedo, v čem uživajo.

Količina

Ni tako skrb vzbujajoče, da partnerji, ki so dolgo skupaj, ne seksajo tako pogosto ali pa včasih sploh ne. Vsi doživljajo vzpone in padce, skozi katere previharijo, da se lahko znova srečajo. Če pa ste skupaj le kratek čas in seksate enkrat na mesec, je to lahko v prihodnosti težava, če je ne mislite popraviti.

Sanjarjenje

Po mnenju strokovnjakov skorajda ni človeka, ki ne bi kdaj pomislil na spolni odnos s kom drugim razen s svojim partnerjem, pa če so stvari še tako idealne. Občasno razmišljanje o kom drugem med seksom s partnerjem ni težava, dokler se zato ne pojavijo misli na nezvestobo.

Rutina

Navadili ste se, da večino časa seksate z isto osebo, veste, kaj vama je všeč, in v tem uživate. Zakaj bi vas moralo skrbeti, da je s tem kaj narobe? Vedno imate možnost, da stvari začinite, če postanejo dolgočasne. To še ne pomeni, da bo seks nenadoma postal strasten in eksploziven – ali pač?

Privlačnost

Pridejo dnevi, ko se človek ne počuti dobro in je njegova samozavest na psu, in takrat se sam sebi ne zdi ravno privlačen in zapeljiv. Taki dnevi lahko minejo brez vpletanja partnerja, lahko pa vam je v pomoč pri tem, da se počutite bolje. Pozna vas in ve, kako vas pripraviti do tega, da vam bo v lastni koži spet dobro.

Različnost

Kljub letom, ki minevajo v partnerskem in s tem v spolnem odnosu, imata s partnerjem še vedno lahko različne želje v seksu. Lepo je, da znata drug drugemu prisluhniti in skleniti kompromis, ki bo obema v veselje.