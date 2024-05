Recepti: okusni obroki iz ostankov

Slovenski osnovnošolci kuhajo tradicionalne jedi iz lokalnih in sezonskih sestavin. Ob oblikovanju zdravih in hranljivih obrokov pa veliko pozornosti namenjajo tudi čim manjši količini zavrženih živil.

Pri njihovi viziji mlade kuharice in kuharje že osmo leto podpira Spar Slovenija.

Slovenski osnovnošolci se ob obujanju lastne prehranske dediščine učijo pripravljati tudi ali predvsem obroke brez zavržkov. To v novih, tradicionalnih jedeh, primernih za letni čas, počnejo s porabo hrane ali delov jedi, ki je iz takšnih ali drugačnih razlogov prej niso pojedli, ali z uporabo delov živil, ki smo jih včasih zavrgli brez razmisleka, kako bi jih lahko porabili.

Tukaj imamo v mislih razne olupke, zelenje gomoljnic in korenovk ali koščice, ki jih znajo mladi mojstri spretno umestiti kot sestavino novega recepta. K ničelnim zavržkom hrane so se zavezale osnovne šole, ki že vrsto let sodelujejo v projektu Kuhnapato in otroke spodbujajo, da jedo zdrave, sezonsko in lokalno obarvane jedi iz šolskih kuhinj.

Kuharji iz OŠ Drska v projektu Kuhnapato. FOTO: Spar Slovenija

Pri dejavnostih, ki sestavljajo naš projekt in otroke usmerjajo k odgovornemu ali trajnostnemu načinu življenja, nam ob boku stoji Spar Slovenija in s svojimi kakovostnimi sestavinami omogoča ustvarjanje mladih mojstrov,« pove idejna vodja projekta Kuhnapato Anka Peljhan.

Ob nedavnem dnevu brez zavržene hrane so mladi mojstri projekta Kuhnapato pred trgovinami Spar ali Interspar v živo pripravljali regijsko značilne obroke na temo ostanki ali kako uporabiti nekatere jedi od včeraj in dele sestavin, ki smo jih še včeraj vrgli v smeti.

V pokušino ponujamo recepte, ki so si jih zamislili šolarji, vključeni v projekt Kuhnapato. Še več jedi, ki jih mladi med letom pripravljajo v šolah in enotah CŠOD, je objavljenih na www.kuhnapato.si/recepti, pa tudi v knjižnih zbirkah na www.kuhnapato.si/knjige.

Zloženka iz starega kruha z jabolki

Potrebujemo:

600 g jabolk

350 g starega kruha

3 žlice medu

vaniljev sladkor

3 žlice mletih orehov

sok limone

250 ml sladke smetane, malo vode

2 jajci

cimet

Priprava:

Jabolka olupimo in narežemo na tanke rezine ali naribamo.

Zmešamo jih z medom, cimetom in limoninim sokom.

Kruh narežemo na drobne kocke.

V posodici zmešamo smetano z vodo in jajcema.

Pekač obložimo s peki papirjem.

Na dno pekača položimo plast kruha, ki smo ga prej namočili s polovico mešanice s smetano.

Nato dodamo plast jabolk in posujemo z mletimi orehi.

To delamo toliko časa, da porabimo vse sestavine.

Na koncu vse skupaj prelijemo s smetanovim prelivom in pokapamo z medom.

Čas peke prilagodimo velikosti posode (jed lahko pripravimo tudi v porcijskih modelčkih).

Pečemo 40 minut pri 180 stopinjah Celzija oziroma do zlato rjave barve.

Špargljeva juha z žličniki iz (včerajšnjega) krompirjevega pireja

Potrebujemo:

Za juho:

300 g špargljev

čebulo

4 stroke česna

šop svežega peteršilja

sol, poper

2 žlici oljčnega olja

Za žličnike:

nekaj žlic krompirjevega pireja

enako količino ostre moke

1–2 jajci

sol

Juha z žličniki Foto: Kuhnapato

Priprava:

Šparglje narežemo, olesenele dele prihranimo.

Peteršilj osmukamo in peclje dodamo k olesenelim delom špargljev.

Te skuhamo v toliko vode, da jih prekrije. To vodo pozneje uporabimo za juho.

V loncu na oljčnem olju popražimo nasekljano čebulo, ko zadiši, dodamo špraglje in nasekljan česen.

Začinimo in dušimo do 3 minute. Zalijemo z vodo, v kateri so se kuhali šparglji in peteršiljevi peclji, ter dodamo manjkajočo vodo.

V posodici zmešamo sestavine za žličnike. Masa naj bo trša.

Po 20 minutah kuhanja juhe naredimo žličnike in jih dodamo vanjo. Kuhamo še do 10 minut.

Na koncu potresemo z nasekljanim peteršiljem.

Namaz z (že včeraj) kuhano ajdovo kašo

Potrebujemo:

100 g kuhane ajdove kaše

2–3 žlice kisle smetane

3 žlice bučnega olja

pest na grobo mletih bučnic

majhno čebulo

drobnjak

sol, poper

Priprava:

Kuhano ajdovo kašo vsujemo v posodo. Začinimo.

Dodamo nasekljano čebulo in drobnjak ter vmešamo druge sestavine.

Nekaj bučnic prihranimo za dekoracijo.

Zmešamo in zmeljemo s paličnim mešalnikom ali na grobo pretlačimo.

Njokci z (včerajšnjo polento) in čemaževim pestom

Potrebujemo:

Za njoke:

200 g polente (že kuhane)

150 g koruzne moke

pol žličke soli

4 žlice oljčnega olja

1 jajce

Za pesto:

3 večje pesti čemaža

10 žlic oljčnega olja

pest nasekljanih orehov

rezino trdega kozjega sira

Njoki s polento. Foto: Kuhnapato

Priprava: