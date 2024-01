Recept za preproste italijanske žemljice, ki jih boste radi pekli (VIDEO)

Odlikujeta jih zelo tanka in hrustljava skorjica ter gosta in mehka sredica. Prav zato so v krajih Lombardije, posebno v Mantovi, prepričani, da je to najboljši kruh za sendviče, radi pa si ga privoščijo tudi s kakšnim sladkim namazom.