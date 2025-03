Razvili rešitev za primer, da zagori baterija

Električni avtomobili se ne vžgejo nič pogosteje od bencinskih, morda celo nasprotno, toda če zagorijo, je baterijo pogosto težko pogasiti. Renault je v električnem modelu renault 5 predstavil nekaj varnostnih rešitev, med drugim dostop za gasilce (angl. fireman access). Če prav razumemo, gre za namestitev lepljive plošče na odprtino v ohišju baterijskega sklopa.

Curek gasilske cevi premakne disk, tako da se voda hitro razširi na vse celice v notranjosti in omogoči gasilcem, da požar pogasijo v nekaj minutah, hkrati pa se občutno zmanjša potrebna količina vode za gašenje.

Renault ima za to rešitev po lastnih navedbah sedem patentov, zdaj pa je objavil, da je nova tehnologija po principu brezplačne licence dostopna drugim proizvajalcem avtomobilov in sestavnih delov. Renault baterije s tovrstno tehnologijo že vgrajuje v novih električnih in priključno-hibridnih modelih znamk Renault, Dacia in Mobilize.