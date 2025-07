Razstava fotografij Primoža Lukežiča

V galeriji Muza TR2 na Trgu republike 2 v poslovalnici NLB v Ljubljani so odprli novo občasno razstavo Prehod podobe fotografa Primoža Lukežiča. Na ogled bo do 9. januarja 2026 v obratovalnem času poslovalnice NLB.

Razstava predstavlja fotografovo najnovejšo produkcijo in vključuje izbrana dela iz več avtorskih projektov, ki s subtilnostjo in likovno dovršenostjo raziskujejo sodobni portret kot intimen, večplasten prostor srečanja med fotografom in upodobljencem.

V času, ko podobe pogosto ostajajo na ravni videza, Lukežič s svojim delom odpira prostor za globlji uvid v človekov notranji svet. Njegovi portreti niso le tehnično dovršeni posnetki, temveč tudi tankočutne vizualne interpretacije. To intimnost fotograf pogosto nadgradi z dramaturškimi poudarki – svetlobo, simboli, prostorsko kompozicijo –, s katerimi preseže dokumentarnost in ustvari pripovedno bogato podobo.

Na razstavi so na ogled dela iz različnih projektov, med njimi Portreta ob kavi, ki nastaja v vzdušju osebnega srečanja in nevsiljive pozornosti, izraziti headshoti, ki razkrivajo ranljivost in čustveno napetost portretiranca, ter simbolno zasnovan projekt, ki s pomočjo vizualnih metafor odpira eksistencialna vprašanja sodobnega človeka.