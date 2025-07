Razstava baročne umetnosti

V Narodnem muzeju Slovenije je na ogled razstava Barok v Sloveniji, ki razkriva arhitekturo in uporabno umetnost tega obdobja. V muzeju bodo v nedeljo, 20. julija, ob 11. uri pripravili voden ogled razstave. Za zamudnike ga bodo ponovili v nedeljo, 10. avgusta, prav tako ob 11. uri.

Med posameznimi slogovnimi obdobji je prav barok med tistimi, ki so v največji meri zaznamovala podobo prostora današnje Slovenije. To je čas, ko smo po srednjem veku ponovno priča velikemu umetnostnemu zagonu. Po umiritvi verskih bojev in osmanske nevarnosti se je odprla pot za razcvet dežel na obrobju cesarstva.

Razstava razkriva bogastvo kulturnih stikov in vplivov, ki so sooblikovali slovensko umetnost.

Za ta čas značilna mobilnost umetnikov je v današnji slovenski prostor pripeljala zveneča imena in izjemne arhitekturne, kiparske in slikarske stvaritve. Tudi v Ljubljani se je začela živahna gradbena dejavnost kot posledica ambicioznega umetnostnega naročništva.

Razstava v Narodnem muzeju Slovenije omogoča vpogled v posvetne, verske in družbene tokove 17. in 18. stoletja ter razkriva bogastvo kulturnih stikov in vplivov, ki so sooblikovali slovensko umetnost.