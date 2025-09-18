  • Delo d.o.o.
Razkrili, katero sadje in zelenjava vsebuje največ pesticidov

Čisto na vrhu je špinača, sledili so ji jagode, ohrovt, grozdje, breskve, češnje, nektarine, hruške, jabolka, robide, borovnice in krompir.
Prva na seznamu umazanih FOTO: Julia Sudnitskaya/Getty Images

Prva na seznamu umazanih FOTO: Julia Sudnitskaya/Getty Images

Jagode je bolje kupovati ekološko pridelane. FOTO: Likica83/Getty images

Jagode je bolje kupovati ekološko pridelane. FOTO: Likica83/Getty images

Ananas je bil najmanj kontaminiran testirani pridelek. FOTO: Oleksii Polishchuk/getty Images

Ananas je bil najmanj kontaminiran testirani pridelek. FOTO: Oleksii Polishchuk/getty Images

Tudi avokado je na bolj varni strani. FOTO: Jupiterimages/Getty Images

Tudi avokado je na bolj varni strani. FOTO: Jupiterimages/Getty Images

Prva na seznamu umazanih FOTO: Julia Sudnitskaya/Getty Images
Jagode je bolje kupovati ekološko pridelane. FOTO: Likica83/Getty images
Ananas je bil najmanj kontaminiran testirani pridelek. FOTO: Oleksii Polishchuk/getty Images
Tudi avokado je na bolj varni strani. FOTO: Jupiterimages/Getty Images
N. Z.
 18. 9. 2025 | 08:57
A+A-

Za mnoge se popoln dan začne z jogurtom in kosmiči ter svežim sadjem. Več kot 90 odstotkov vzorcev sadja je bilo pozitivnih na potencialno škodljive pesticide, opozarjajo ameriški raziskovalci Environmental Working Group (EWG), organizacije za zagovorništvo zdravja, ki od leta 2004 sestavlja seznam umazane dvanajsterice, torej sadja in zelenjave z najvišjimi ravnmi pesticidov. In katere vrste so na seznamu? Čisto na vrhu je špinača (z več ostanki pesticidov glede na težo kot kateri koli drug testirani pridelek), sledili so ji jagode, ohrovt, grozdje, breskve, češnje, nektarine, hruške, jabolka, robide, borovnice in krompir.

Jagode je bolje kupovati ekološko pridelane. FOTO: Likica83/Getty images
Jagode je bolje kupovati ekološko pridelane. FOTO: Likica83/Getty images

Seznam ni namenjen odvračanju potrošnikov od uživanja sadja in zelenjave, ki sta ključnega pomena za dobro zdravje, temveč zagotavljanju možnosti za odločanje o tem, ali naj potrošniki tisto sadje ali zelenjavo, ki je njihove družine največ uživajo, kupujejo ekološko pridelane, je dejal Alexis Temkin, podpredsednik za znanost pri EWG. In še: »Ena od stvari, ki so jih številne strokovno pregledane študije vedno znova pokazale, je, da ko ljudje preidejo s konvencionalne prehrane na ekološko, lahko resnično opazimo merljive ravni zmanjšanja količine pesticidov v urinu.«

Robide so nove na seznamu, krompir pa se je umazani dvanajsterici pridružil po nekaj letih, predvsem zaradi kemikalije klorprofam, ki je v Evropski uniji prepovedana od leta 2020.

Ananas je bil najmanj kontaminiran testirani pridelek. FOTO: Oleksii Polishchuk/getty Images
Ananas je bil najmanj kontaminiran testirani pridelek. FOTO: Oleksii Polishchuk/getty Images

Na drugi strani umazane dvanajsterice je čista petnajsterica – sadje in zelenjava s komaj merljivo kontaminacijo, torej najnižjim ostankom pesticidov. Po mnenju strokovnjakov lahko mirno kupujemo sadje z debelo lupino, ki jo lahko olupimo. Ananas je bil najmanj kontaminiran testirani pridelek, sledili so sladka koruza (sveža in zamrznjena), avokado, papaja, čebula, zamrznjen sladki grah, beluši, zelje, lubenica, cvetača, banane, mango, korenje, gobe in kivi.

Tudi avokado je na bolj varni strani. FOTO: Jupiterimages/Getty Images
Tudi avokado je na bolj varni strani. FOTO: Jupiterimages/Getty Images

Pomemben vidik testiranja pesticidov je, da raziskovalci poskušajo posnemati vedenje potrošnikov, to pomeni pranje sadja in zelenjave pod tekočo vodo približno 15, 20 sekund, nato pa lupljenje, na primer citrusov, manga, banan.

Pred uživanjem vse pridelke, tudi ekološke, temeljito operemo.

Če lahko, kupimo ekološko pridelano sadje in zelenjavo, a še vedno je bolje, da jemo na primer jabolka, pa čeprav konvencionalno pridelana, pred uživanjem pa jih temeljito operemo. Vse pridelke, tudi ekološke, je treba oprati, paziti, da se umazanija in bakterije z noža ne prenesejo na sadje ali zelenjavo, po pranju pa pridelke še obrišemo s čisto krpo ali papirnato brisačo in jih šele potem olupimo. Čvrste pridelke, kot so korenje, kumare, melone in krompir, lahko zdrgnemo s čisto krtačo za zelenjavo pod tekočo vodo, druge med izpiranjem nežno zdrgnemo. Odstranimo zunanje liste zelja, solate in druge listnate zelenjave, preostale speremo.

Študije so pesticide povezale s prezgodnjimi porodi, prirojenimi deformacijami, spontanimi splavi, več naj bi bilo tudi genetskih poškodb, izpostavljenost pesticidom strokovnjaki povezujejo tudi s slabšo kakovostjo sperme, srčnimi boleznimi, rakom in drugimi motnjami. Najbolj so ogroženi otroci, tveganje pa se lahko začne že v maternici.

