Razkošje vedno toplih tal. To so plusi in minusi talnega ogrevanja

Preden se boste odločili za to možnost, je treba premisliti tudi o vseh stroških, koristih in praktičnosti talnega ogrevanja za vaš dom. Poznamo ga v dveh osnovnih oblikah: električni in vodni. Vsak tip ima svoje zahteve glede namestitve, tu pa so še različni obratovalni stroški.

Električno talno gretje vključuje polaganje grelnih kablov pod tlemi. Je razmeroma enostavno za montažo, zato je priljubljena izbira, ko gre za prenovo posameznih prostorov. Vendar je zaradi visokih stroškov električne energije njegova uporaba, zlasti v večjih prostorih, neprimerno dražja. Vodno talno ogrevanje je sestavljeno iz mreže cevi, po katerih kroži topla voda iz bojlerja oziroma toplotne črpalke. Četudi je namestitev zahtevnejša, je dolgoročno energetsko bolj učinkovito, stroški ogrevanja pa so temu primerno nižji.

Talno ogrevanje je ena boljših rešitev, če je izvedeno profesionalno in strokovno. FOTO: K_thalhofer/Getty Images

Oba sistema ogrevata prostor na način, da enakomerno oddajata toploto skozi tla, odpravljata hladne točke in zagotavljata konstantno temperaturo v prostoru.

Plusi in minusi

Cena talnega ogrevanja je odvisna od več dejavnikov, med drugim od vrste sistema, velikosti prostora in stroškov vgradnje. Kljub višjim začetnim stroškom talno ogrevanje prinaša številne prednosti, zaradi katerih postane nadvse privlačna rešitev za vse lastnike stanovanj in hiš: od izjemnega udobja (ni boljšega občutka od hoje po toplih tleh v mrzlih dneh; v nasprotju z radiatorji, ki ustvarjajo temperaturne razlike, talno ogrevanje enakomerno porazdeli toploto in poskrbi za udobno klimo), energetske učinkovitosti (vodni sistemi delujejo pri nižjih temperaturah kot radiatorji), estetike (ker ni ogromnih radiatorjev, talno ogrevanje omogoča večjo fleksibilnost pri oblikovanju interierja), do tega, da se s (korektno vgrajenim) talnim ogrevanjem poveča tudi vrednost nepremičnine.

Zaradi visokih stroškov električne energije je za večje prostore ugodnejši sistem vodnega talnega ogrevanja. FOTO: Vladdeep/Getty Images

Čeprav ima številne prednosti, obstaja tudi nekaj slabosti, med njimi so visoki začetni stroški, zahtevnost vgradnje (namestitev talnega ogrevanja zahteva dvig talnih oblog, v nekaterih primerih tudi spremembo talne konstrukcije) ter počasnejše ogrevanje. V nasprotju z radiatorji, ki hitro segrejejo prostor, talno ogrevanje potrebuje več časa, da doseže želeno temperaturo, kar je lahko neprijetno za tiste, ki hrepenijo po hitrem in takojšnjem segretju stanovanja.

Stroški • Vgradnja Električni sistemi so običajno cenejši, vodni pa so bistveno dražji že zaradi dodatnih vodovodnih del. • Uporaba Električno talno ogrevanje je dolgoročno dražje, še posebno v velikih prostorih. Vodni sistemi so lahko v kombinaciji s toplotno črpalko veliko bolj varčni, sploh v dobro izoliranih domovih. • Vzdrževanje Električni sistemi zahtevajo minimalno vzdrževanje, medtem ko bodo vodni potrebovali občasno servisiranje: predvsem bo treba preverjati pravilno delovanje črpalke oziroma njeno morebitno puščanje.

Ni le luksuz

Talno ogrevanje je najbolj primerno predvsem za tiste lastnike nepremičnin, ki že načrtujejo prenovo ali novogradnjo. Če obstajajo proračunske omejitve oziroma če je namestitev preveč zapletena, potem so tradicionalni ogrevalni sistemi bolj praktična izbira. Lahko pa sprejmete kompromis in električno talno gretje namestite zgolj v določene prostore, denimo v kopalnico, tudi na tak način boste dobili odmerek luksuza. A talno ogrevanje seveda ni samo luksuz: lahko je dolgoročno donosna naložba, ki poveča udobje in energetsko učinkovitost vašega doma.

Če torej razmišljate o njem, je pomembno, da najprej raziščete, kateri sistem bi bil najprimernejši za vaš dom. Če bo ta poseg v vaš prostor pravilno in profesionalno izveden, bo talno ogrevanje v vašem domu popolna uspešnica.