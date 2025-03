Razkošje na balkonu

Znano je, da barve vplivajo na naše čustvovanje, razpoloženje, tudi na vedenje. Ker so pred nami vse toplejši dnevi, posvetimo pozornost tudi terasam in balkonom, s pametno izbiro barv lahko postanejo še prijetnejši.

Številne študije so pokazale, da različne barve sprožajo različne reakcije v naših možganih. Rdeča je pogosto povezana z energijo in strastjo, gre za toplo barvo. Po drugi strani je modra hladna barva, ki lahko, če verjamete ali ne, znižuje krvni tlak ter spodbuja našo umirjenost. Razumevanje teh učinkov je lahko marsikomu v pomoč prav pri urejanju terase ali balkona. Če bomo izbrali prave barve za stene in posode ter rastline, lahko ustvarimo prostor, ki bo deloval energično ali umirjeno, celo razkošno.

Balkoni so lahko oaze miru. FOTO: Guzel Kolobova/Getty Images

Za energično in živahno vzdušje uporabite rdeče rože v belih ali črnih posodah. Zaradi kontrasta bo rdeča še bolj izstopala in ustvarila vzdušje, polno energije. To bo še posebno dobra izbira, če je vaša terasa večja.

Za umirjeno in sproščujoče vzdušje uporabite zelene rastline v modrih posodah. Kombinacija zelene in modre spominja na naravo in spodbuja občutek miru in harmonije. Medtem ko deluje modra pomirjujoče, je zelena povezana z rastjo, zato bo takšna kombinacija navdihujoča ali motivacijska. Balkon ali terasa v teh barvah bosta kot naročena za sproščanje po napornem dnevu v službi.

Če bo na vašem balkonu kraljevalo vijolično cvetje v črnih lončkih, bo vse skupaj videti – razkošno in elegantno. Omenjeni globoki in intenzivni barvi izžarevata eleganco in prefinjenost, balkon v teh barvah pa bo naredil močan vtis na goste. Medtem ko prinaša vijolična kraljevski pridih, daje črna ton razkošja; če želite, da bo vaš balkon resnično poseben, potem izberite to kombinacijo.

Vijolična prinaša razkošje in eleganco. FOTO: Iwona Wozniak/Getty Images