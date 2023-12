Rastline v vsak prostor tudi v prihajajočem letu

Notranji oblikovalci so prepričani, da bo naslednje leto izjemno priljubljena biofilija oziroma povezanost z naravo. Sestavljena je iz besed bio oziroma biološko, torej naravno, in filija, kar pomeni nagnjenost do nečesa. Sam izraz, prvi ga je uporabil nemški socialni psiholog Erich Fromm v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, torej opisuje »človekovo naravno naklonjenost življenjskim sistemom«, da ga torej pritegne vse, povezano z naravo in živim.

Videz domače džungle se je začel s pandemijo, a bo, kot kaže, ostal. FOTO: Katarzynabialasiewicz/getty Images

Priljubljenost sobnih rastlin je sicer začela strmo rasti med prvim koronskim letom, ko so bili predvsem tisti, ki živijo v urbanih središčih, prikrajšani za sprehode v naravo, zato so si koščke narave začeli prinašati domov. V sobne rastline so se takrat zaljubili tudi tisti, ki so bili nekoč prepričani, da jim nič ne bo uspevalo, in trend je obstal, ena ali dve lončnici na okenski polici pa sta se razvili v pravo domačo džunglo. Naslednje leto se bo ta, kot kaže, razširila na prav vse prostore stanovanja, tudi spalnico in kopalnico, izbira rastlin, ki uspevajo v vseh mogočih razmerah, je namreč vedno večja.

V temnejših kopalnicah bodo uspevale tudi aglaoneme, ki jih krasijo veliki pisani listi, najraje pa imajo humozna tla, ki naj nikoli ne bodo premokra.

Izberemo primerne

Najbolj problematične so običajno kopalnice, saj so temne, tople in izjemno vlažne, a ravno to prija rastlinam, katerih dom so tropski gozdovi. Mednje spadajo filodendroni, ki so primerni tudi za popolne začetnike, prepričane, da jim sobne rastline ne bodo uspevale.

Obstaja veliko vrst filodendronov, katere izbrati, nam bo znal svetovati strokovnjak. FOTO: See D Jan/getty Images

Je krasna izbira zaradi velikih listov, ki privlačijo poglede in v prostor vnesejo občutek spokojnosti. Čeprav uspevajo v temnejših prostorih, je treba upoštevati, da bodo njihovi listi v takšnih razmerah nekoliko manjši, kot če bi filodendron postavili na svetlejše mesto. Ne marajo pa neposredne svetlobe, saj jim bo liste ožgala. Ko se preveč razraste, rastlini enostavno odrežemo odvečne liste ter jih postavimo v vodo, dokler ne poženejo korenin, nato jih presejemo v kakovosten substrat, in naš dom bo ves čas zelen. Tako kot glede svetlobe so filodendroni nezahtevni tudi glede vode in substrata. Raje jih zalivajmo manj kot preveč, v cvetlični lonček pa lahko nasujemo kateri koli substrat.

V temnejših kopalnicah bodo uspevale tudi aglaoneme, ki jih krasijo veliki pisani listi, najraje pa imajo humozna tla, ki naj nikoli ne bodo premokra. Pisali smo že o neuničljivih taščinih jezikih, ki jim je za svetlobo malo mar, prav tako ne potrebujejo veliko vode. Izjemno temni prostori, kjer je na voljo zgolj umetna svetloba, so primerni tudi za zamije, ki sicer nimajo nič proti več sončne svetlobe, da le ni neposredna.

Zamija potrebuje izjemno malo nege. FOTO: Zabavna/Getty Images

So pa zamije zelo občutljive za preveč vode, v tem primeru jim bodo hitro začele gniti korenine, kar bomo prepoznali po rumenečih listih. Predvsem pri rastlinah, ki jih postavimo v temnejše prostore, mnogi tovrstne spremembe povezujejo s pomanjkanjem svetlobe in jih poskušajo rešiti z obilnejšim zalivanjem, kar pa je velika napaka. Ali je v premokri zemlji, ugotovimo tako, da vanjo do drugega členka vtaknemo prst, ko ga izvlečemo, pa je vlažen. Rastlino nato vzamemo iz lončka in preverimo, ali korenine kažejo znake gnitja. Te z ostrimi škarjami odstranimo ter rastlino presadimo v povsem suh substrat in nekaj dni ne zalivamo.