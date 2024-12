ON

Ranko Babić: Rebeka Dremelj je rojena za ...

Po dveh hit komedijah, Moška copata in Kriza srednjih let, priljubljeni stand-up komik in ljubljenec občinstva Ranko Babić v Špas teatru navdušuje z novo avtorsko komedijo Alpski Ranko, v kateri je moči združil s komikom Admirjem Baltićem.