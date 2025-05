»Zgužvana« pita s šparglji: hitro narejena kar z vlečenim testom (VIDEO)

Preprosteje skoraj ne gre: vlečeno testo nagubamo v harmoniko in dopolnimo s sladko ali slano vsebino. Jaz sem uporabila panceto in sezonske šparglje in se tako približala slavnemu francoskemu kišu. Odlična pa je tudi z lososom in šparglji.

Sestavine

300 g vlečenega testa (v listih)

150 ml mleka

150 ml sladke smetane

4 jajca

100 g ribanega sira (gavda, ementalec)

100 g pancete (slanine, šunke …)

180 g špargljev (pribl. 14 špargljev)

sol, poper

Priprava

Najprej naredimo preliv: jajca, mleko in smetano zmešamo v gladko zmes. Solimo in popramo po okusu ter postavimo na stran. Pečico vključimo na 180 stopinj. Vsak list vlečenega testa (po potrebi ga obrežemo na širino pekača) rahlo zmečkamo oziroma naberemo v harmoniko in položimo v namaščen pekač, dokler ne napolnimo celega. Med testo vstavimo rezine pancete, nato pa še očiščene šparglje. Posujemo s sirom in prelijemo s prej pripravljenim prelivom. Pečemo približno 30 do 40 minut, dokler ni pita zlato zapečena. Še toplo razrežemo in postrežemo.

Priporočamo še: Pehtranove lunice: nova oblačila te sladice iz našega otroštva