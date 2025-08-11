DELOINDOM

Zelišče, ki ga imate doma – ste vedeli, da so njegovi cvetovi prava zakladnica zdravja?

Manj znano je, da so metini cvetovi prav tako koristni - če ne celo bolj - kot listi.
Fotografija: Tudi metini cvetovi so polni koristnih snovi. FOTO: MVolodymyr/Shutterstock Foto Mvolodymyr/Shutterstock
Odpri galerijo
Tudi metini cvetovi so polni koristnih snovi. FOTO: MVolodymyr/Shutterstock Foto Mvolodymyr/Shutterstock

Kaja Berlot
11.08.2025 ob 12:49
11.08.2025 ob 12:49
Kaja Berlot
11.08.2025 ob 12:49
11.08.2025 ob 12:49

Poslušajte

Čas branja: 0:53 min.

Ko pomislimo na meto, si večina predstavlja njene aromatične liste, ki jih uporabljamo v čajih, limonadah in poletnih sladicah. A manj znano je, da so metini cvetovi prav tako uporabni in zdravilni, pogosto celo bolj koncentrirani z določenimi koristnimi spojinami kot listi. Nabiranje metinih cvetov ni le za ljubitelje zeliščarstva, ampak za vse, ki bi radi izkoristili celoten potencial te vsestranske rastline.

Zakaj so metini cvetovi tako koristni, kako jih nabiramo in sušimo ter kje vse jih lahko uporabimo, preberite na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

metini cvetovi meta zelišča uporaba nasveti za uporabo nabiranje kuhanje shranjevanje

Priporočamo

Že mesece nihče ne prevzame dobitka v višini 37 milijonov evrov! Obrnili smo se na Loterijo Slovenije ...
Poslovila se je slavna hrvaška pevka, junija je ostala brez edinca
Premium
Bo premier Golob odstopil s položaja? Politično naj bi pritiskal na policijo
Toplotna kupola pritiska na Evropo, temperature tudi do 44 °C: kdaj lahko pri nas pričakujemo osvežitev?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Že naprodaj: kamnita dediščina s sodobnim srcem

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Že mesece nihče ne prevzame dobitka v višini 37 milijonov evrov! Obrnili smo se na Loterijo Slovenije ...
Poslovila se je slavna hrvaška pevka, junija je ostala brez edinca
Premium
Bo premier Golob odstopil s položaja? Politično naj bi pritiskal na policijo
Toplotna kupola pritiska na Evropo, temperature tudi do 44 °C: kdaj lahko pri nas pričakujemo osvežitev?

Izbrano za vas

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Že naprodaj: kamnita dediščina s sodobnim srcem

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.