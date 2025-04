Zelena boginja: hrustljava, kremasta, bogata, zelena in zares božanska solata (VIDEO)

V trendu so solatne sklede, ki so že same po sebi obrok. Prav posebno pozornost si je v poplavi receptov, ki obljubljajo vitalnost in višek energije, priborila sestavljanka iz zelenih sestavin različnih tekstur, kot so sveže zelje, mlada čebulica, kumare in zeleno jabolko, prelita pa je s kremasto mešanico orehov, česna, špinače, bazilike čebule in še nekaterih drugih dodatkov. Pred vami je Brinina različica.