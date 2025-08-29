To je sestavina, ki bi jo bilo treba vedno dodati v domačo juho

Juha je lahko čisto običajna – ali pa takšna, da jo želimo do zadnje kapljice posrebati iz krožnika. Razlika med prvo in drugo je včasih le ena sama sestavina, skrivnost pa se pogosto skriva v paradižniku ali paradižnikovi mezgi. Kot pravijo slavni chefi, ta dodatna sestavina ne poskrbi le za čudovito barvo, temveč tudi za globino okusa, sladkobo in tisti famozni umami.

Paradižnik = več umamija

Paradižnik je eden najboljših naravnih virov umamija. Ta »sočna« globina poskrbi, da se tudi preprosta juha spremeni v jed, ki si jo z veseljem privoščimo še naslednji dan.

Sladkoba in dimljen čar

Revija Bon Appétit na primer svetuje, da za res intenziven okus v juhici uporabimo pečene paradižnike – ko jih spečemo do karamelizacije, namreč sprostijo naravne sladkorje in ustvarijo bogato osnovo. Prav zato profesionalni kuharji paradižnik pogosto najprej opečejo ali pražijo, preden ga dodajo v lonec. Rezultat je juha z več karakterja, ki se v spomin vtisne tudi najbolj zahtevnim jedcem.

...

Ramsayjev »punch« na koncu

Znani chef Gordon Ramsay prisega na še en trik: ko je juha skoraj gotova, ji doda žličko balzamičnega kisa. Kot pravi, to v juhi prebudi vse okuse, rahla kislost in nežna sladkoba pa poskrbita, da je rezultat bolj kompleksen, jed pa bolj »chefovsko« dodelana.

Počasno kuhanje za popolno ravnotežje

Stanley Tucci svetuje počasno kuhanje. Če paradižnikovo osnovo pustimo vreti vsaj 30–40 minut, se naravna kislost omili, do izraza pa pride njegova prijetna sladkoba. To je še posebej pomembno pri mezgi ali pasiranih paradižnikih, ki so lahko sprva nekoliko preveč kisli.