ODPRTA KUHINJA

To je sestavina, ki bi jo bilo treba vedno dodati v domačo juho

Priznani chefi v svoje domače juhice vedno dodajajo paradižnik. Že veste, zakaj?
Fotografija: Slavni chefi imajo skrivnost - v juhico za malce umamija vedno dodajo še paradižnik. FOTO: triocean/Getty Images
Odpri galerijo
Slavni chefi imajo skrivnost - v juhico za malce umamija vedno dodajo še paradižnik. FOTO: triocean/Getty Images

Kaja Berlot
29.08.2025 ob 08:10
29.08.2025 ob 08:11
Kaja Berlot
29.08.2025 ob 08:10
29.08.2025 ob 08:11

Poslušajte

Čas branja: 2:03 min.

Juha je lahko čisto običajna – ali pa takšna, da jo želimo do zadnje kapljice posrebati iz krožnika. Razlika med prvo in drugo je včasih le ena sama sestavina, skrivnost pa se pogosto skriva v paradižniku ali paradižnikovi mezgi. Kot pravijo slavni chefi, ta dodatna sestavina ne poskrbi le za čudovito barvo, temveč tudi za globino okusa, sladkobo in tisti famozni umami.

Paradižnik = več umamija

Paradižnik je eden najboljših naravnih virov umamija. Ta »sočna« globina poskrbi, da se tudi preprosta juha spremeni v jed, ki si jo z veseljem privoščimo še naslednji dan. 

Sladkoba in dimljen čar

Revija Bon Appétit na primer svetuje, da za res intenziven okus v juhici uporabimo pečene paradižnike – ko jih spečemo do karamelizacije, namreč sprostijo naravne sladkorje in ustvarijo bogato osnovo. Prav zato profesionalni kuharji paradižnik pogosto najprej opečejo ali pražijo, preden ga dodajo v lonec. Rezultat je juha z več karakterja, ki se v spomin vtisne tudi najbolj zahtevnim jedcem.

...
...

Ramsayjev »punch« na koncu

Znani chef Gordon Ramsay prisega na še en trik: ko je juha skoraj gotova, ji doda žličko balzamičnega kisa. Kot pravi, to v juhi prebudi vse okuse, rahla kislost in nežna sladkoba pa poskrbita, da je rezultat bolj kompleksen, jed pa bolj »chefovsko« dodelana.

Počasno kuhanje za popolno ravnotežje

Stanley Tucci svetuje počasno kuhanje. Če paradižnikovo osnovo pustimo vreti vsaj 30–40 minut, se naravna kislost omili, do izraza pa pride njegova prijetna sladkoba. To je še posebej pomembno pri mezgi ali pasiranih paradižnikih, ki so lahko sprva nekoliko preveč kisli.

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

domača juha kokošja juha zelenjavna juha paradižnik

Priporočamo

Oranžno opozorilo Arsa: Zahod in osrednjo Slovenijo lahko zajamejo siloviti nalivi
Katoliški vikend vojaških veščin odpovedali: »Prihajali so neupravičeni pritiski«
Groza na Gorenjskem: učitelj verouka in otroški animator osumljen širjenja posnetkov spolnih zlorab otrok
Obogatijo lahko čez noč: astrološki znaki, ki naj septembra vplačajo loto

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

Komentarji:

Priporočamo

Oranžno opozorilo Arsa: Zahod in osrednjo Slovenijo lahko zajamejo siloviti nalivi
Katoliški vikend vojaških veščin odpovedali: »Prihajali so neupravičeni pritiski«
Groza na Gorenjskem: učitelj verouka in otroški animator osumljen širjenja posnetkov spolnih zlorab otrok
Obogatijo lahko čez noč: astrološki znaki, ki naj septembra vplačajo loto

Izbrano za vas

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.