Že poznate zlato pravilo, ki prepreči, da bučke postanejo mokre in žvečljive?

Vsak, ki je že kdaj pripravljal bučke, ve, kako hitro se zgodi, da iz ponve ne pride hrustljav, zapečen čudež, ampak mehka, mokra gmota, ki ne ponuja kakšnega kulinaričnega užitka. Če si tudi vi od te sezone bučk obetate veliko, potem vas bo zagotovo zanimalo zlato pravilo, ki vas bo rešilo pred naslednjo bučkasto tragedijo.

Zakaj bučke sploh postanejo mokre in žvečljive?

Zato, ker so kot mini vodni balončki. Vsebujejo namreč več kot 90 % vode, in ko jih položimo v vročo ponev ali v pečico brez priprave, vsa ta voda začne hitro izhlapevati. Zato se, namesto da bi se bučka pekla, začne dušiti v lastnem soku.

...

Zlato pravilo, ki ga moramo vedno upoštevati pred peko bučk tako veleva, da bučke najprej naribamo ali narežemo, jih posolimo in pustimo, da spustijo vodo.

Mi običajno naredimo takole:

Bučke narežemo (na kolobarje, trakce, kocke – po želji).

Jih posolimo in pustimo v cedilu ali na papirnati brisači vsaj 15–30 minut.

Potem jih rahlo ožamemo ali obrišemo s kuhinjsko brisačko.

In šele potem jih položimo v ponev.

Rezultat? Bučke, ki ne plavajo v vodi, ampak se lepo zapečejo, dobijo skorjico in obdržijo tisto prijetno teksturo.

Zdaj, ko jih znamo pravilno pripraviti, pa imamo za vas še idejo za pravi poletni hit:

Hrustljave bučkine trakce iz pečice!

Bučke narežemo z lupilcem, posolimo, pustimo, da spustijo vodo, nato pa razporedimo na pekač, pokapamo z olivnim oljem, potresemo z naribanim parmezanom in pečemo 20 minut. Za svežino zraven ponudimo jogurtovo omako z limono in meto in voila - poletje na krožniku.