Že poznate ta trik, kako iz sataraša izvleči največ okusa?

Vonj po počasi dušenih paprikah in paradižnikih nas takoj popelje v otroštvo, na dvorišče pri babici, kjer se je iz kuhinje navadno kadilo že od zgodnjega jutra. A čeprav je sataraš preprost, ima eno skrivnost: okus. In mi vemo, kako ga izvleči do maksimuma.

Trik št. 1: Paprika in čebula ne gresta skupaj v lonec

Najpogostejša napaka pri pripravi sataraša je, da vse naenkrat vržemo v lonec in upamo na najboljše. Ne!

Najprej na olju (ali še bolje – na domači masti) počasi pražimo čebulo. In ko rečemo počasi, mislimo počasi – 10 do 15 minut, dokler ne postekleni in začne rahlo karamelizirati. Šele nato dodamo papriko in jo pražimo, dokler ne začne spuščati svojega sladkastega soka.

Trik št. 2: Paradižnik gre v igro zadnji

Paradižnik ima veliko vode in če ga dodamo prezgodaj, se vse skupaj začne kuhati namesto pražiti. Zato ga dodamo, ko je paprika že mehka in polna okusa. Če želimo res bogat sataraš, paradižnik prej na hitro poparimo, olupimo in odstranimo trdi del – tako bo jed slajša in mehkejša.

Trik št. 3: Ne šparajmo s časom

Največ okusa izvlečemo, če sataraš pustimo, da počasi zleze skupaj – vsaj 30 do 40 minut na nizkem ognju. Tako se sladkorji iz zelenjave lepo karamelizirajo, okusi pa povežejo. Na hitro narejen sataraš je v redu, ampak tisti, ki je brbotal na štedilniku skoraj uro, je popolnoma druga zgodba.

Trik št. 4: Zelenjava iz pečice za ekstra globok okus

Če imate malo več časa (in se vam ne da ves čas mešati), lahko zelenjavo za sataraš spečemo v pečici.

Postopek je preprost

Papriko, paradižnik in čebulo narežemo na večje kose, položimo na pekač in pokapamo z oljem.

Pečemo pri 200 °C približno 25–30 minut, dokler robovi paprike ne začnejo rahlo črniti, paradižnik pa se zmehča.

Nato vse skupaj preložimo v lonec in na nizkem ognju še nekaj minut dušimo, da se okusi povežejo.

Priprava v pečici zelenjavi odvzame odvečno vlago, zato bo sataraš gostejši in bolj sladek, njegov okus pa bolj koncentriran. Paradižnik se bo s pečenjem spremenil v skoraj marmeladno teksturo, paprika pa bo prijetno pečena z rahlo dimljenim priokusom.

Pa še nekaj: sataraš je najboljši svež. Še vroč, z malo belega kruha ali kuhanim krompirjem. Da pa bi v njegovem okusu lahko uživali tudi globoko v zimi, ga lahko zdaj pripravimo več, vložimo v kozarce.