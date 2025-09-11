Največ ljudi se za začetek vrtnarjenja resda odloči spomladi, ko jih k temu spodbudijo prebujanje narave in zgledi iz okolice. Takrat si jih tudi največ omisli, naroči ali sestavi visoko gredo, najprej ogrodje in potem poskrbi za polnilni material

Če že imajo vrt, zelenico ali sosede, ki jim na jesen ostane veliko rastlinskega materiala, pa je najboljši čas za ureditev visoke grede jesen – izkoristili bodo material, zmanjšali stroške, poleg tega pa se jim bodo tla v visoki gredi, v kateri je več plasti materiala, do pomladi, ko se bo začela nova sezona, posedla in jo bodo le še dopolnili s pol pedi fine prsti.

Zato tokrat pišemo o tem, kaj sploh lahko jeseni še posadimo v visoko gredo. Na splošno vse tisto, kar tudi sicer v tem času sejemo ali sadimo na gredice. Zapomniti pa si velja, da bomo lahko na pomlad z nekaterimi vrtninami malce »prehitevali«. Tla v visoki gredi se namreč hitreje ogrevajo, poleg tega pa jih od znotraj greje še razpadanje organskega materiala.

