Zakaj vaša preproga smrdi kljub sesanju? Tukaj je rešitev, ki jo morate poznati

Čiščenje preprog ni mačji kašelj. Redno sesanje je seveda nujno in preproga je na videz čista, v njeni notranjosti pa pogosto tičijo drobni delci prahu, ostanki hrane, živalska dlaka in celo mikroskopske kožne celice. Če jih ne odstranimo, se organski delci začnejo razgrajevati, kar ustvarja neprijeten vonj in pravo kraljestvo za razvoj mikroorganizmov.

Pogosto razmišljamo o različnih čistilih, praških in osvežilcih, da bi preprogo dodobra osvežili, obstaja pa tudi čisto naraven in zelo učinkovit trik, ki ne zahteva kemikalij in obiska trgovine. Vse, kar potrebujemo, sta namreč dober sesalec in sonce.

Celoten članek si lahko preberete na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ.