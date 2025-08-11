Zakaj vam vroče poletje uniči stročji fižol – in kako ga rešiti

Za ljubitelje in gojitelje fižola, posebej stročjega, so sezone s takšnimi vremenski skrajnostmi, kot je letošnja, žalostne. Ali odpadajo cvetovi ali se mladi stroki sušijo ali je prav takrat, ko je fižol goden za obiranje, deževje. Vseeno velja imeti z njim potrpljenje, ga redno namakati in se držati nekaterih priporočil za obiranje. Dodajamo še gospodinjsko izkušnjo.

Stročji fižol uživamo zaradi bogatega okusa in sočnosti. Dober in krhek je samo, če zraste hitro.

Celoten članek si lahko preberete na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ.