Zakaj pametni ljudje jeseni kopljejo regrat? Razlog vas bo presenetil

Regrat je pri nas dobro poznana rastlina, vendar ga mnogi povezujejo le z mehkim rumenim cvetjem in mladimi listi za spomladanske solate. Manj znano pa je, da ima zdravilne lastnosti tudi njegova korenina, ki v ljudski medicini zaseda prav posebno mesto.

Regratove korenine namreč vsebujejo številne biološko aktivne snovi, kot so inulin (naravni probiotik, ki podpira zdravo črevesno floro), taraksacin (spodbuja prebavo in izločanje žolča), grenkobe, ki pozitivno vplivajo na jetra in antioksidanti, ki varujejo celice pred oksidativnim stresom.

Kako redno uživanje pripravkov iz regratove korenine vpliva na zdravje, kdaj jih nabiramo ter komu se uživanje odsvetuje, preberite v članku na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ.